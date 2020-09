Kvinne brutalt angrepet på vei til jobb av løslatt voldsmann

SUNNMØRE TINGRETT (TV 2) På åpen gate og på vei til jobb ble kvinnen overfalt og utsatt for massiv vold utenfor et kjøpsenter i Ålesund. Bare halvannet døgn tidligere ble samme voldsmann løslatt av politiet etter tre voldsepisoder.

– Han kommer til å drepe meg hvis jeg nå ikke får hjelp. Jeg husker jeg skrek høyt for å tilkalle oppmerksomhet, forklarte voldsofferet i Sunnmøre tingrett om den dramatiske hendelsen.

Den kommunalt ansatte skulle på jobb på rådhuset i Ålesund da hun helt uten forvarsel ble utsatt for et brutalt angrep på Joachim Rønnebergs plass om morgenen 5. juni. Ifølge tiltalen som omhandler brudd på straffelovens § 274, skal gjerningsmannen ha slått fornærmede i hodet og sparket gjentatte ganger i både hode og mage.

– Det føltes som en eksplosjon da han gikk til angrep på meg. Jeg følte at han prøvde å skade meg mest mulig, og jeg gjorde alt for å beskytte meg, forklarte fornærmede i Sunnmøre tingrett i dag.

Serievoldsbruk

Hun er sjukemeldt og sterkt preget av den blinde volden.

– Jeg har en følelse av å ha blitt ti år eldre over natta, forklarte den fornærmede kvinna.

I tillegg til den uprovoserte volden utenfor kjøpesenteret skal tiltalte halvannet døgn tidligere tatt seg inn i et tilfeldig et hus i Ålesund og utsatt huseieren for grov vold gjennom flere lag mot hodet og gjentatte spark mot hode og mage.

– Jeg er Gud og du skal brennes i ett år, skal han ha sagt til offeret.

Bare kort tid etter fikk politiet inn ytterliger to nye meldinger der tiltalte hadde gått til angrep på to personer på gata. Noen timer senere ble voldsmannen pågrepet av politiet.

AKTOR: Statsadvokat Inger M. Ferstad. Foto. Arne Rovick/TV 2.

Ifølge aktor, statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, ble han da fremstilt to ganger for helse - uten at det ble aktuelt med innleggelse. Mannen ble heller ikke fremstilt for varetektsfengsling etter de tre voldsepisodene.

Halvannet døgn senere gikk han altså på nytt til et massivt voldsangrep mot et tilfeldig offer utenfor rådhuset i Ålesund. Politiet i Ålesund har ikke besvart TV 2 henvendelse om hvorfor mannen ble løslatt rett før voldsepisoden utenfor rådhuset.

Helt svart

Etter den fjerde voldsepisoden ble 47-åringen varetektsfengslet og under et opphold på Sandviken sjukehus i Bergen tok han kvelertak på en sjukepleier og holdt så lenge at fornærmede var i ferd med å miste bevissheten.

Firebarnsfaren som står tiltalt i tingretten har ingen historikk med voldsbruk, men har vært rusmisbruker siden 2014. Han har også slitt med psykiske utfordringer og vrangforestillinger, og hevder at han blir utsatt for gassing og stråling.

– Jeg er lei meg for det som har skjedd, men husker ingen ting. Det er nok overveiende sannsynlig at jeg har gjort det jeg er tiltalt for selv om det ikke er noen logikk i det som ha skjedd. Det er ingen grunn til å være redd meg, forklarte firebarnsfaren i tingretten.

Påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern for å verne samfunnet mot nye og alvorlige voldshandlinger.

– Jeg er positiv til det for å få klartlagt mine psykiske utfordringer. Jeg har sikkert en mer alvorlig sinnslidelse enn jeg selv tror, forklarte mannen.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen som ledes av tingrettsdommer Nils E. Engeset. Den tiltalte sunnmøringen forsvares av Håkon Rasmussen og Kathrin Haram.