Smakfulle sensommersmørbrød

Wenche lar seg inspirere i drivhuset til Finn Schjøll. Her bugner det av grønnsaker og urter – resultatet er to nydelige smørbrød med smak av september.

Disse to oppskriftene er til fire personer. Smørbrød med tomater, pesto og skinke – og smørbrød med avocadomos, krabbe og pesto.

Begynn med å lage pesto.

Pesto:

1-2 ss pinjekjerner (kan sløyfes), bladene fra 1 potte basilikum eller persille, eventuelt en blanding av andre friske krydderurter, 1 fedd hvitløk, 1 ½ -2 dl olivenolje, 1-2 ss revet smakfull hvit fast ost (parmesan).

Rist/stek pinjekjerne i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle til en kremet konsistens. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak eventuelt til med salt (osten er også salt). Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass 8-10 dager.

Bruschetta med pesto, tomat og skinke:

4 skiver brød, surdeigsbrød, kan gjerne være noen dager gamle

1 fedd hvitløk

Ekstra virgin olivenolje

Godt modne tomater

Salt, pepper

Frisk basilikum,

Balsamicoeddik, gjerne litt søtlig og tykkflytende

Spekeskinke i tynne skiver

Slik gjør du:

Rist brødskivene i en grillpanne. Gni med snittflaten på hvitløken, drypp over noen dråper olivenolje. Skjær tomatene i biter/grovhakket og bland sammen med grovhakket basilikum, litt olivenolje, noen dråper balsamicoeddik, salt og kvernet pepper. Smør pesto på skivene rett før servering. Legg over tomatsalaten og avslutt med et par tynne skiver spekeskinke og frisk basilikum.

Bruschetta med avocadomos, krabbe og pesto:

4 skiver brød/surdeigsbrød (grillet)

1 fedd hvitløk

Olivenolje

Krabberøre:

Ca. 400 g renset krabbekjøtt

3 ss majones

2 ss creme fraiche eller tykk yoghurt

Kajenne/chilipepper eventuelt sweet chilisaus

Gressløk eller dill

Eventuelt litt salt

Avocadomos:

2-3 modne avocado

Saft fra ½ sitron/lime

Salt, pepper/kajennepepper eller 1-2 ts sweet chilisaus

Slik gjør du:

Rist brødskivene i en grillpanne. Gni skivene med hvitløk og drypp over olivenolje.

Bland krabbekjøttet med majones og rømme. Rør det godt sammen og smak blandingen til med salt (hvis nødvendig), kajennepepper eventuelt sweet chilisaus og noen dråper sitronsaft/lime. Rør inn hakket gressløk og dill.

Mos avokado med en gaffel og smak til med sitron (sitron holder også på den friske grønnfargen). Fordel avocadomosen på brødskivene. Legg over krabberøre og topp med frisk dill eller gressløk og et lite dryss med chili flakes.