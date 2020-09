Sarpsborgs Coulibaly til Sheffield United – lånes ut til belgiske Beerschot

Sarpsborg skriver på egen hjemmeside at Coulibaly lånes direkte ut til Beerschot i den belgiske toppdivisjonen.

– Jeg kan ikke si beløpet. Om det ikke er det beste, er salget av Ismaila Coulibaly helt der oppe blant det beste vi har gjort. Dette salget gjør Sarpsborg 08 til en attraktiv klubb, sier sportssjef Thomas Berntsen til TV 2.

Klubbrekorden i Sarpsborg 08 er salget av Krépin Diatta for over 25 millioner kroner til Club Brugge i 2018.

– Dette er i tråd med vår strategi. Det er viktig for oss fordi vi trenger inntektene for å kunne lønne våre ansatte, påpeker Berntsen.

19-åringen lånes ut i tre sesonger til belgierne før han slår seg sammen med Sander Berges Sheffield United.

– Det gir mening at Colulibaly har vært på flere klubber sin radar. I fjor var første gang han fikk muligheten på Saprsborgs A-lag. Han har et stort potensial og og jeg er overbevist om at han kommer til å levere bra på vår midtbane, sier Beerschots sportssjef Sander Van Praet på klubbens hjemmeside.

Coulibaly fikk sitt gjennombrudd i Sarpsborg i 2020-sesongen. Han har scoret fire mål på 14 kamper denne sesongen. 2000-modellen kom til Sarpsborg fra maliske CS Duguwolofila i januar 2019.

– Sarpsborg vil alltid være i mitt hjerte. De har gjort alt for meg. Jeg kommer aldri til å glemme tiden min her og hva det har gjort med livet mitt, sier han.