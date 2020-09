Høyre-topp varsler gjennomgang med Riksadvokaten: – Handler om vår alles trygghet

– Jeg er ekstremt bekymret for stadig flere lekkasjer fra politiet. Politiet forvalter rettsstaten og vår rettssikkerhet. Det er utrolig alvorlig når folk som havner i politiets varetekt og avhør får opplysninger lekket til media, sier Peter Christian Frølich til TV 2.

– Det handler om vår alles trygghet, sier Høyre-toppen.

Frølich er stortingsrepresentant for Høyre og justispolitisk talsperson.

– Jeg vil ta dette opp med Riksadvokaten. Jeg håper og tror at de ser alvorlig på den trenden vi ser. Det kan skade rettssikkerheten til oss alle, sier Frølich og peker på blant annet etterforskningen mot Tom Hagen og Petter Northug.

– Northug-saken og Hagen-saken etterforskes av Spesialenheten. Holder ikke det da?

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich Foto: Vidar Ruud/ NTB Scanpix

– Spesialenheten gjør en god jobb og det er viktig at de tar tak i enkeltsakene. Men dette er et strukturelt problem, og da er det Riksadvokaten som har det høyeste ansvaret med å føre kontroll og tilsyn.

– Noen grunnleggende forventninger

Frølich sier lekkasjer kan føre til at folk får inntrykk av man er skyldig og dermed blir forhåndsdømt.

– Det er en veldig urovekkende utvikling, og jeg er dypt bekymret. Jeg frykter det kan skade alles rettssikkerhet.

Frølich understreker at dette ikke er en kritikk av media, som han mener gjør jobben sin.

– Men vi har alle noen grunnleggende forventninger til profesjonalitet til ulike yrker. En flypilot drikker aldri når han skal fly andre mennesker, en dommer lar seg aldri bestikke og en politimann og politikvinne lekker aldri fra politiets etterforskning. Det handler om vår alles trygghet, sier stortingsrepresentanten.

Holden: – Frykter lekkasjene har svekket folks tillit

Hagens forsvarer, Svein Holden, sier til TV 2 at han deler Frølich sin bekymring.

FORSVARER: Svein Holden har lenge vært kritisk til lekkasjer. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg deler definitivt Frølichs bekymring. Lekkasjene i Lørenskog-saken har vært svært belastende for min klient og hans familie, og det er ingen tvil om at også etterforskningen av saken har blitt skadelidende. Jeg frykter videre at lekkasjene har svekket folks tillit til at politiet overholder sin taushetsplikt, og det vil utvilsomt kunne skade etterforskningen av fremtidige straffesaker, sier Holden.

Riksadvokaten er forelagt uttalelsene fra Frølich. I en epost skriver Riksadvokaten dette:

– Lekkasjer fra politi og påtalemyndighet er alvorlig og bekymringsfullt, og det er også straffbart. Lekkasjer kan skade etterforskingen av saken, det innebærer en uakseptabel tilleggsbelastning for de som er involvert i sakene, og det bidrar til å undergrave tilliten til politiet. Vi kommenterer ikke sakene som er under etterforsking av Spesialenheten, men kan på generelt grunnlag si at det er viktig at mistanker om lekkasjer blir etterforsket.

Flere lekkasjer

Petter Northug (34) ble i august stoppet i en fartskontroll, målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen på E6 nord for Oslo. Da politiet dro hjem til ham, fant de kokain.

Siden har detaljer fra etterforskningen lekket ut i pressen. Blant annet skriver VG at det ble funnet 10 gram kokain hjemme hos Northug, og at han avla en positiv spyttprøve da han ble stoppet.

Øst politidistrikt har varslet Spesialenheten for politisaker på grunn av lekkasjene i saken.

I samme politidistrikt har det pågått en annen og langt mer omfattende etterforskning i mer enn ett år og ni måneder. I den såkalte Lørenskog-saken er milliardær Tom Hagen (70) siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen (68).

Han ble pågrepet 28. april, men senere løslatt fra varetekt fordi lagmannsretten mente at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har flere ganger reagert på at detaljer fra etterforskningen i Lørenskog-saken har blitt publisert i mediene.

Tidligere i august anmeldte han Øst politidistrikt til Spesialenheten fordi han mener at Hagen er forhåndsdømt, og at taushetsbelagte opplysninger er kommet ut gjennom lekkasjer fra politiet.

Forsvareren har uttalt at han har vært i dialog med Spesialenheten angående anmeldelsen, og han har fått bekreftet at saken er under etterforskning.