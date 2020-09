Janette (41) ble rammet av «livssorg» – nå vil hun at flere skal få vite hva det er

Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth (41) har selv opplevd livets kraftige u-svinger. Hun fikk livet snudd på hodet, da mannen hennes Rune (45) fikk hjerneslag.

De var en helt vanlig familie, mor, far og to døtre. Plutselig, uten forvarsel, fikk Rune hjerneslag. Da Rune var på sykehuset var Janette der mer eller mindre hele tiden, mens besteforeldrene passet barna.

Fra å være en frisk og aktiv familie, ble psykologen en pårørende. Hun levde lenge med uvissheten om han ville overleve og hvilke senskader han eventuelt kunne få.

FAMILIEN RØSETH: De var en helt vanlig familie på fire frem til Rune ble rammet av hjerneslag i 2014. Foto: Privat

Heldigvis overlevde Rune, men på tross av dette ble ikke familien det de en gang var. Runes senskader har ført til at han i dag er 100 prosent ufør.

– Vi må gjøre ting helt annerledes. Der vi før var to foreldre er vi nå én. Så er det tilpasning på alle plan. Alt må tilpasses Runes utfordringer. Et eksempel er ferien i Legoland. Da Rune ble sliten, var dagen vår der over. Hverdagen vår ble fremmed og den ville aldri bli som før.

Livssorg

På denne tiden kjente Janette både på takknemlighet for at mannen overlevde og en sorg over hverdagen som var tapt, håp og drømmer som ble borte. I dette fant hun begrepet livssorg.

– Min mann og jeg mistet et felleskap fordi livet vårt ble endret og den endringen vil vare livet ut. Livssorg handler om når livet ikke ble som vi hadde tenkt, når det tar veldig bråe u-svinger og vi kan kjenne at vi mister biter av oss selv.

I LEGOLAND: Familien Røseth på ferie i Legoland, Danmark. Foto: Privat

Det er ifølge psykologen mange årsaker til livssorg. Det kan være sykdom, tap av arbeidsevne, harde samlivsbrudd, pårørende sin rolle, barnløst liv, sammenbrudd og lignende.

Livssorg kan, ifølge henne, sammenlignes med å være på reise. Du er på vei til drømmestedet som du har spart til lenge, men så får du beskjed underveis at noe har skjedd, så du må lande på feil sted. Du får ikke reise til drømmestedet og du får ikke reise hjem igjen. Du må leve resten av livet ditt på feil sted.

– Du kan få det bra på det nye stedet etter hvert, men det var ikke dit du skulle, det var ikke det du ville.

Livssorg føles som å miste biter av nåtiden og fremtiden. Du må lage et nytt liv, skape nye veier, finne nye drømmer og planer.

Janette forklarer at en viktig huskeregel er at livssorg kommer uten holdbarhetsdato. Når du taper nåtid og fremtid, så vil det alltid kunne komme påminnelser og triggere som utløser sorgen på nytt, derav navnet «livssorg». Du kan ha den hele livet og det er normalt.

Hvordan kan en leve videre med livssorg?

Ifølge Janette er det vanskelig for mange å håndtere livssorg. For hvordan bli glad i den nye utsikten, fra det nye huset, på det nye stedet som føles feil.

PÅ TUR: Rune Røseth var ofte på tur med døtrene sine. Foto: Privat

Videre forteller hun at det finnes mange gode verktøy man kan bruke for å finne veien til et godt liv på tross av livssorgen.

– En må møte seg selv med aksept. Anerkjenn at det en har opplevd er utrolig vondt og at det skjedde nettopp deg. En må møte seg selv med den samme raushet og empati en ville møtt andre med. Deretter må man tenke: «Hva kan jeg gjøre med dette?».

Hun viser til at en, gjennom aksept og selvmedfølelse, kan man sakte men sikkert finne tilbake til gode øyeblikk, gode dager og et godt liv. Aksept og medfølelse frigir mange krefter en ellers bruker på fortiden og det livet en hadde, det som er forbi, på sinne og på bitterhet. Ved å snu disse kreftene kan vi gjøre gode ting for oss selv, slik at hverdagen blir bra.

Ta livssorg på alvor

LIVSSORG: Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth sliter selv med kroniske ryggsmerter og har utmattelsessyndrom (ME). Hun bruker sin egenerfaring som pasient og pårørende til å spre budskapet om livssorg Foto: God morgen Norge

Janette bruker sin egen erfaring som kronisk syk og pårørende for å snakke om livssorg. Hun vil at alle skal vite at det finnes. Når det rammer, vil hun at folk skal være klar over at livet kan bli fint, selv om det blir annerledes.

– Hvis jeg ikke tar livssorg på alvor blir det en negativ murring. Hvis jeg anerkjenner den, blir det en positiv energi som igjen bidrar til at den nye hverdagen blir en god hverdag, avslutter hun.