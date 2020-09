Peter Madsen innrømmer drapet på Kim Wall

Ubåt-Madsen har tidligere nektet for å stå bak drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Nå snur han.

I august 2017 forsvant den svenske journalisten Kim Wall etter å ha blitt med Madsen i hans hjemmelagde ubåt for å lage en reportasje.

I løpet av turen ble Wall drept, og kroppsdelene ble senere dumpet i havet. I august 2018 ble Madsen dømt til livstid i fengsel for å ha torturert, partert og drept Wall.

Men frem til nå har dansken kun erkjent usømmelig omgang med lik.

Men i en ny dokumentar snur Peter Madsen.

Det skriver danske BT.

– Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt er min skyld, sier Madsen i et intervju med en journalist fra Discovery Networks.

DREPT: Drapet på den svenske journalisten fikk oppmerksomhet verden rundt. Foto: Tom Wall

Innrømmelsen kommer etter flere telefonsamtaler på over 20 timer.

– Jeg huske hvert eneste sekund av den ubåtturen, sier han videre i dokumentaren.

Drapet på Kim Wall fikk oppmerksomhet verden over. Noen dager etter at hun ble meldt savnet ble en kvinnekropp uten armer, hode og ben funnet i vannkanten sørvest for Amager i København. Senere utøver høsten ble resten av kroppsdelene til 30-åringen funnet i havet.

Politiet mente i etterkant av funnene at kroppsdelene ble forsøkt senket til bunns med vilje. Blant annet skal det ha vært bundet metallgjentstander til liket.

– Utrolig tung beskjed

I november 2018 ble Kim Walls foreldre Ingrid og Joachim intervjuet på Skavlan. De forteller om en dyp fortvilelse i tiden etter datteren forsvant.

Da politiet ga beskjed om at de var på vei til et funn, ba Joachim politisjefen si om hårfargen stemte.

– Jeg forstod ikke hva han mente, og da han sa at det var en kropp uten armer og ben og hode... Jeg vet ikke, det var en utrolig tung beskjed å få. Vi var jo forberedt på at hun kunne bli funnet død, men ikke på den måten, sa Joachim.

Det gikk 111 dager før alle delene av datteren deres var funnet.

– Da ble det enda verre

I den tiden taklet de det ene spørsmålet etter det andre og tenkte hele tiden at nå kan det ikke bli verre.

– På en måte ville vi vel holde fast ved tanken på at det var en ulykke. Det kunne vi helt til hodet ble funnet og det viste seg at hun ikke fikk luka i hodet slik han har forklart, fortalte Ingrid.

Rettsmedisinerne kom fram til at hun hadde dødd av andre årsaker.

– Da ble det enda verre, sa foreldrene.

– Men vi har fortsatt ikke forstått hvordan dette har gått for seg. Det er en gåte for meg. Vi må akseptere det, men vi kommer aldri til å forstå det, sa Ingrid.