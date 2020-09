Tabelltipset Premier League: Ny tittel til Liverpool og fornyet suksess for Solskjær

Se Premier League igjen denne helgen på Sumo og Premium!

Premier League-sesongen 2020/21 skal i gang, og tradisjonen tro har TV 2s fotballeksperter levert sitt tabelltips.

I løpet av en todagerssending fra onsdag til torsdag denne uken, ble de 20 lagene diskutert, analysert og presentert, og det endelige tipset fikk flere spennende utslag.

– Dersom tabellen ender som vi har tippet, da skal jeg kjøpe øl til alle som har TV 2 Sumo-abbonement, sier Erik Thorstvedt etter at tabelltipset er spikret.

Forrige sesong tippet ekspertisen til sammenligning Manchester City som mester og Manchester United utenfor topp fire, så at dette skal fungere som noen fasit er selvsagt svært lite sannsynlig.

– Ingen lag komme til å ta over 95 poeng denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, som selv ønsket Manchester City øverst på tabelltipset.

Den gamle landslagskeeperen ble motarbeidet av de andre i studio rundt sitt City-tips, og måtte ta til takke med andreplass for de lyseblå. Denne sesongen ender TV 2s eksperter nemlig med regjerende seriemester Liverpool øverst. I tillegg har Manchester United har fått plass innenfor topp fire.

– Jeg tror Manchester United signerer Jadon Sancho, derfor tror jeg de tar tredjeplassen foran Chelsea, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

Erik Thorstvedt tror derimot at Liverpool vil få det tøft med å forsvare ligatittelen de vant forrige sesong og at United blir nummer fire.

– Det er veldig marginalt, men jeg tenker at Manchester City kommer øverst, og at Chelsea sniker seg foran Manchester United.

Dette må til for at Liverpool forsvarer tittelen

Regjerende seriemester Liverpool var totalt overlegne i fjorårets sesong. Etter 38 kamper sto Liverpool med 32 seire, tre uavgjort og tre tap. Noe som sørget for at de havnet 18 poeng foran nummer to, Manchester City.

– Selvfølgelig kan de gjøre det igjen. Spørsmålet er hvor lenge laget holder seg på det nivået de har vært. Jürgen Klopp har klart å bygge et lag jeg aldri i verden hadde trodd skulle bli så bra som det har blitt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Gjengen i PL-studioet var klar på hva som må til for at ligatittelen skal forsvares.

– I år blir det en test av mentaliteten, sulten og hvor mye de fortsatt har lyst til å vippe de jevne kampene i deres favør. Det er antakeligvis det som trengs for at de skal vinne ligaen også i år, sier Stamsø-Møller, og fikk støtte fra kollega Thorstvedt:

– Fokuset, den enorme viljen og sulten blir enormt viktig. Men er det noen som klarer å holde dette oppe, så tror jeg det er Jürgen Klopp. Jeg tror mye handler om å klare å videreutvikle prosjektet, de er på en slags reise hvor de hele tiden prøver å bevege seg litt videre, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Tror Chelsea kan utfordre City og Liverpool

Chelsea blir spådd å nærme seg de to lagene som har vært overlegne de andre de siste par årene, først og fremst på grunn av det de blå har gjort på overgangsmarkedet.

– De har så sprekkfullt med talent i den troppen at man lurer på hvordan Lampard skal holde dem alle fornøyde. De har stjerneskuddene fra forrige sesong, og nå kommer en helt ny angrepsrekke i tillegg til dem som er der. Jeg synes Chelsea er ekstremt spennende, sier Brede Hangeland, som imidlertid stiller et par spørsmål også:

– Er de er gode nok defensivt og har god nok keeper? Det er det som skiller dem fra å være en reell tittelutfordrer denne sesongen. De kommer til å være vesentlig nærmere, det er et lag på vei opp og frem. De mangler noen brikker i byggverket, men det har jammen meg skjedd mye siden Lampard kom inn.

Thorstvedt hyller også Chelseas overgangsstrategi denne sommeren og elsker at noen bruker penger på å hente store profiler til engelsk fotball. Han gleder seg til å se de blå herje offensivt.

– Jeg kan nesten garantere at Chelsea kommer til å score mye mål. Alle disse spillerne - Werner, Havertz, Ziyech og Pulisic - er såkalt «høyvolumsavsluttere». De får av gårde så mange avslutninger. De kommer til å pøse på. De kommer til å score masse mål. Spørsmålet er om de greier å få balanse og få ned antall baklengs. Klarer de det, kommer de til å tette luken til Liverpool og City med en god del poeng, sier TV 2s ekspert.

Uenighet om Uniteds plassering

Etter en ekstremt spennende sluttspurt på forrige sesong klarte Manchester United å sikre seg tredjeplassen, som ga dem billett til det kommende Champions League-gruppespillet.

Forrige sesong plasserte gjengen i PL-studioet United utenfor topp fire, men i år snur de.

Simen Stamsø-Møller vil ha dem på fjerdeplass, bak Chelsea, mens Erik Thorstvedt og Trevor Morley tror de ender foran Chelsea på tredjeplass.

Men Morley tror de er nødt til å hente drømmesigneringen for å få det til.

– Jeg tror de signerer Jadon Sancho, så jeg plasserer dem på tredjeplass, sier den tidligere West Ham-spilleren.

Tottenham endte på sjetteplass forrige sesong, sju poeng bak topp fire. Noe som betyr at José Mourinho og hans mannskap kommende sesong blir å se i Europa League.

TV 2s eksperter tror ikke at kjøpene av Matt Doherty og Pierre-Emile Höjberg vil føre dem lengre opp.

– Jeg vil si de er bedre enn Arsenal og ender på femteplass, sier Erik Thorstvedt.

Men han fikk ikke mye støtte fra de andre i studio. Trevor Morley og Simen Stamsø-Møller tror erkerivalen Arsenal tar plassen foran dem, og dermed spås Mourinho å avslutte på 6. plass igjen.

Disse rykker ned

I bunnen tror ekspertene at det ender med nedrykk for Fulham, West Bromwich og Aston Villa.

– To gamle West Ham-profiler i Scott Parker og Slaven Bilic er tippet på nedrykk, jeg håper begge får suksess, men jeg tror ikke de klarer det, sier tidligere West Ham-spiller Trevor Morley.

Dermed tror TV 2s eksperter at Leeds United er eneste av de nyopprykkede som klarer seg denne sesongen.

Her er TV 2-ekspertenes PL-tips 2020/21:

Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea Arsenal Tottenham Wolverhampton Leicester Everton Southampton Burnley Sheffield United Leeds United Brighton West Ham Newcastle Crystal Palace Aston Villa West Bromwich Fulham

