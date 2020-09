Lette etter datteren i 19 år – så snudde alt

Michael Turney meldte datteren savnet 17. mai 2001. I sommer ble han selv tiltalt for å ha drept henne.

Været er varmt og kalenderen viser 17. mai 2001. Det er siste skoledag for elevene ved Paradise Valley videregående skole i Phoenix, Arizona.

De neste ukene venter en etterlengtet sommerferie for 12 år gamle Sarah og halvsøsteren Alissa Marie Turney. En måned tidligere feiret hun sin 17-årsdag.

På årets siste skoledag, en dag som er forbundet med glede og iver, forsvinner Alissa. Ingen skal noensinne se henne igjen.

Mister moren

Alissa blir født 3. april 1984. Moren Barbra Farner og Stephen Strahm har et vanskelig ekteskap, og de skiller lag etter kort tid.

I 1987 møter Alissas mor Michael Roy Turney. På 70-tallet jobbet han som politi i Arizona, men han er nå en hardtarbeidende elektriker. Alissas mor faller pladask. Michael har tre sønner fra et tidligere ekteskap. De forelsker seg, og etter kort tid gir de hverandre sitt «ja».

Alissa har nå tre eldre stebrødre, i tillegg til morens eldste sønn John. Året etter får Barbra og Michael datteren Sarah sammen. De er nå en stor og moderne familie, med «mine, dine og våre».

Alissa er ni år gammel da hun ser faren sin for siste gang. Barbra og Michael har bestemt seg for å nekte Stephen å være med datteren sin noe mer. Han flytter til en annen delstat og ser aldri Alissa igjen.

I 1993 blir livet snudd på hodet. Barbra blir diagnostisert med kreft og dør. Alissa er bare åtte år gammel da hun mister moren sin, og blir formelt adoptert av stefaren Michael.

De tre eldste sønnene flytter ut hjemmefra. Nå bor kun Alissa, Sarah og Michael under samme tak.

«Pappa er pervo»

Gjennom årenes løp merker Sarah at faren har et annerledes forhold til storesøsteren Alissa. Han er kontrollerende, følger etter henne og sjekker opp i alt hun gjør og foretar seg. Ofte sitter han i bilen utenfor skolen for å overvåke Alissa. Da hun får seg jobb på en «fast food»-restaurant, sitter han på parkeringsplassen og filmer datteren mens hun arbeider.

Overfor Sarah er han derimot en kul, morsom og snill far. Han lar yngstedatteren gjøre som hun vil, og han oppfordrer henne til og med til å skulke skolen i ny og ne. Hun blir aldri kjeftet på, og selv da hun stjeler penger fra faren får det ingen konsekvenser. Michaels ulike oppdragelser er som natt og dag.

I et videoklipp datert 29. mars 1997, fire år før Alissa forsvinner, er familien på tur i skogen. Lillesøster Sarah filmer, mens man i bakgrunnen ser og hører 13 år gamle Alissa rope: «Sarah, Sarah, Sarah, pappa er en pervo!». Like etter roper Michael gjentatte ganger «Alissa er en dum idiot».

Alissa trer inn i ungdomsårene og blir rebelsk. Som 15-åring i 1999 røyker hun hasj og omgås eldre gutter. Hun og Michael krangler ofte høylytt, og lillesøster Sarah holder seg for ørene mens hun lukker øyene. Pappa Michael er fortsatt hennes største helt. Han er jo så snill mot henne.

3. april 2001 fyller Alissa 17 år, uvitende om at hun aldri skal leve til sommerferien.

Forsvinningen

Måneden etter, samme dag som vi i Norge går i tog og roper «hurra», kan søstrene Turney også glede seg over noe stort. Det er endelig siste skoledag, og en lang og deilig sommer venter dem. Alissa gleder seg til å starte ferien med en avgangsfest med gode venner samme kveld.

Sarah, som etter sommeren skal starte i 8. klasse, er på skoletur til en vannpark denne siste dagen i skoleåret. Hun bader og herjer i det varme sommerværet. Hun vet ikke at hun aldri skal se søsteren sin igjen.

12-åringen venter tålmodig på faren etter endt skoledag. Han dukker aldri opp. Hun rusler hjem til en venninne. Michael dukker opp hos venninnen mellom klokken fire og fem på ettermiddagen. Han er fortvilet og sier han ikke får tak i Alissa.

Han ber Sarah om å ringe henne, og han gir henne mobilen sin. Alissa svarer ikke.

Da de kommer hjem til huset, sjekker Sarah storesøsterens rom. Hun ser at alle Alissas ting fra skolesekken ligger strødd. Selve ryggsekken mangler.

På kommoden ligger mobiltelefonen. Og ved siden av ser Sarah et brev:

«Pappa og Sarah. Da dere slapp meg av på skolen i dag tidlig, hadde jeg allerede bestemt meg for å dra til California. Sarah, du sa du ville at jeg skulle dra min vei, og nå får du det som du vil. Det er derfor jeg har spart pengene mine. Pappa, jeg tok 300 dollar fra deg. Alissa.»

Sarah blir ikke overrasket over brevets innhold. Alissa har en tante i California som hun tidligere har snakket om at hun ønsker å besøke.

Michael blir derimot hysterisk. Han går dør til dør og spør om noen har sett eldstedatteren. Han printer ut savnet-plakater og henger de opp i området.

Samme kveld drar han til politistasjonen og melder Alissa savnet. Han sier til politiet at de har hatt en krangel, og at hun har rømt til California. Politiet stempler forsvinningen som en rømming, og saken blir ikke videre etterforsket. Det blir heller ikke gjort noen vitneavhør av Alissas klassekamerater, selv om de var de siste som så henne.

Én av de mange savnet-plakatene av Alissa. Denne fra 2008.

Telefonsamtalen

En uke senere hevder Michael at han tidlig på morgenen får en telefon fra Alissa. Hun banner i røret og sier til Michael at han er grunnen til at hun stakk av. Hun avslutter samtalen med å si at hun aldri kommer tilbake.

Michael ringer politiet og forteller om den angivelige telefonsamtalen. Han klarer å få tak i papirer fra telefonselskapet som viser at det faktisk var et nummer fra California som ringte ham. Politiet endrer ikke status på saken. Alissa er fortsatt på rømmen.

I ukene etter 17-åringens forsvinning, kjører Michael jevnlig til California for å lete etter henne. Han henger opp savnet-plakater og bilder av Alissa i delstaten.

Faren sier til familien at han er overbevist om at noen har tatt henne, men han never ikke denne teorien til politiet.

Falsk tilståelse

Noen måneder etter at Alissa forsvant i 2001, blir en mann ved navn Thomas Hymer stoppet av politiet i Georgia. Bilen Hymer sitter i står registrert på Sandra Lee Goodman.

Dagen før ble Goodman funnet kvalt og drept under en seng på et hotell i Florida. To år senere, altså i 2003, får Hymer livstidsdommen.

Etter tre år bak lås og slå bestemmer Hymer seg for å tilstå nok et drap. I 2006 forteller han en fengselsbetjent at han har drept Alissa Turney.

Under avhør finner etterforskere raskt ut at mannen ikke snakker sant. Han beskriver Alissa som en heroinist med uvanlige seksuelle preferanser. Hymer tar en løgndetektortest som viser at det han sier er oppspinn. Den drapsdømte mannen innrømmer senere at han må ha tatt feil.

Men Hymers falske tilståelse setter søkelyset på den fem år gamle forsvinningssaken. Politiet ser seg nødt til å etterforske saken videre.

Familie og venner begynner å sette spørsmålstegn ved Alissas angivelige rømming. Har Michael fortalt dem sannheten?

Overvåket døtrene

Alissa har nå vært borte i fem år. Verken tanten hun skulle bo hos, venner eller kjæresten hun etterlot, har mottatt noe som helst livstegn. Det viser seg at Alissas bankkonto ikke har vært rørt, og at personnummeret ikke har vært brukt siden 2001.

Politiet avhører hennes nærmeste. De får vite at dagen Alissa forsvant, ble hun hentet ved lunsjtider av faren Michael. Hun var altså bare en halv dag på skolen.

I Michaels hus finner politiet kameraer og overvåkingsvideoer datert helt tilbake til 80-tallet. Både utenfor huset og inne i stua overvåket han døtrene sine. Selv sier han til politiet at de ble hengt opp av sikkerhetsmessige årsaker.

Men opptakene fra dagen Alissa ble meldt savnet, er derimot slettet. Michael forklarer det med at han hadde sett nøye gjennom alle timene med opptak, men at det ikke var noe mistenkelig som kunne forklare forsvinningen.

Politiet finner også ut at det er en lydopptaker knyttet til telefonen. Alle samtaler blir automatisk tatt opp. Merkelig nok er ikke opptakeren skrudd på den morgenen Michael mottar telefonsamtalen fra California.

Savnet-plakat av Alissa Turney fra 2016.

Manifeste og eksplosiver

Etter hvert som politiet snakker med flere av Alissas venner, kommer det frem ulike opplysninger av forstyrrende karakter.

En venn av Alissa forteller at hun hadde åpnet seg opp og fortalt at faren prøvde å misbruke henne seksuelt. En annen gjenforteller at Alissa en morgen våknet av at Michael kneblet henne med en sokk. Dette hadde hun fortalt i fortrolighet.

Under husransakelsen finner politiet en kontrakt som Michael har fått Alissa til å signere under på. Selv forklarer han at det var noe han gjorde med alle barna.

«Det var et eksperiment som jeg hadde lært i en klasse jeg tok. Jeg hadde selv ingen oppdragelse da jeg var barn. Jeg lærte i en psykologi-time at man skal lage en kontrakt med barna sine. Det virket som en god idé», fortalte Michael til ABC News.

I Michael og Sarahs hjem finner etterforskerne en pornografisk video som viser en kvinne bli bortført og drept. Michael selv mener dette ikke er bevis på at han skal ha gjort det samme med datteren Alissa.

Under den samme ransakelsen gjør politiet et sjokkerende funn. Michael har 19 angrepsrifler, 26 håndlagde eksplosiver fylt med krutt og takspiker, to håndlagde lyddempere og en varebil fylt med bensindunker.

Michael har skrevet et 98 sider langt manifeste med tittelen «Dagbok av en gal martyr». Politiet leser side opp og side ned. Michael har skrevet om en arbeidsplass med elendige forhold. Videre hevder han at det er elektrikernes fagforening som står bak Alissas forsvinning. Mot slutten av manifestet står det skrevet at han skal sprenge fagforeningshallen og drepe seg selv i angrepet.

I 2010 erkjenner Michael å ha vært i besittelse av 26 hjemmelagde rørbomber. Han blir dømt til ti års ubetinget fengsel.

I mellomtiden oppretter Sarah en blogg, i tillegg til en gruppe på Facebook. «Justice for Alissa», kaller hun begge. Sarah deltar i flere podkaster hvor hun forteller om storesøsteren som rømte og aldri kom hjem igjen.

Michael Turneys arrestasjonsfoto.

Søsteren søker svar

Året er 2017 og Michael slipper ut av fengsel. Sarah har ikke snakket med faren sin på flere år, men nå skal de møtes ansikt til ansikt over en kaffe.

Da Michael forstår at favorittdatteren ikke har møtt opp for å gjenforenes, blir han sur. Sarah har skrevet om samtalen og publisert et lydopptak på sin blogg:

«I tillegg til å komme med sjokkerende og motbydelige uttalelser om Alissa, kom han nesten med en tilståelse. «Sitt hos meg når jeg ligger på dødsleie, så skal jeg gi deg sannheten du ønsker å høre».»

Videre skriver Sarah at Michael gikk med på å fortelle henne sannheten dersom staten lover henrettelse ved giftinnsprøytning innen ti dager etter tilståelsen.

Hun går til politiet med lydopptaket og informasjonen, men får beskjed om at de ikke kan gjøre noe uten en offentlig tilståelse fra Michael.

Siktet for uaktsomt drap

I 2019 starter Sarah sin egen podkast for å sette søkelyset på Alissas forsvinning og på faren Michael.

I juni 2020 oppretter hun en profil på den populære videoappen TikTok. Alissas historie blir nå fortalt av lillesøsteren på fem ulike sosiale medier-plattformer. Og interessen er enorm. Hun kjemper en daglig kamp for å fange sin egen far.

Og det gir resultater.

20. august 2020 skriver Sarah på Twitter:

«Jeg skjelver og gråter. Vi klarte det. Han er arrestert. Omg, tusen takk. #justiceforalissa. Gi aldri opp håpet om rettferdighet. Det tok nesten 20 år, men vi klarte det.»

Michael ble arrestert i byen Mesa i Arizona på ettermiddagen den 20. august. Han er nå tiltalt for uaktsomt drap på sin 17 år gamle datter, hele 19 år etter at hun forsvant.

Alissa ville i dag vært 36 år gammel. Hun har fortsatt ikke blitt funnet.

Det var over 20 vitner som fortalte politiet om den psykiske og seksuelle mishandlingen Alissa hadde blitt utsatt for av sin egen far. Hun hadde i tillegg skrevet brev om misbruket.

Ett år før Alissa forsvant, ringte Michael til barnevernet. Han sa at dersom datteren ringer og hevder hun har blitt seksuelt misbrukt, så var det bare fordi hun ikke fikk bilen hun ønsket seg. Alissa ringte aldri, og Michaels spesielle henvendelse ble aldri videre etterforsket.

Kilder:

Justice for Alissa, NBCNews, The New York Times, Fox10 Phoenix, ABC News, Missing: Alissa Turney, Crime Junkie.