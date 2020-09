Her er det fortsatt snev av sommer

De neste dagene vil det komme kraftige lavtrykk fra Norskehavet, og bringer med seg mye regn og vind på vestlandet spesielt. Skal du kjøre over fjelloverganger må du være obs på snø.

Vi har kommet oss godt ut i september-måned, og mange kjenner kanskje på en slags høstfølelse. Dette er gjerne den måneden høsten som regel innvies, men for noen deler av landet er det fremdeles tegn til sommer.

De kommende dagene er det stort sett Østlandet og Troms og Finnmark som kan juble for fortsatt godt vær.

Det kraftige lavtrykket kommer fra vestlig kant, og meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo forteller at Østlandet vil ligge i le.

– Fra Rogaland og opp mot Lofoten vil ha det desidert dårligste været de neste dagene og i helgen, sier han.

– Det blir lange perioder med kuling, og en god del regn, legger han til.

Her blir det nest best vær

Temperaturene vil ifølge Hansen ligge på maks 14 grader på Vestlandet, og langs kysten. Mens på Østlandet vil temperaturene bikke 20 grader.

Til tross for godt vær i Troms og Finnmark, vil ikke temperaturene bikke 15 grader.

– Men det er det området i landet med nest best vær. Det vil ikke være mange byger, kun spredte regnbyger, og en god del sol, sier Hansen.

I Møre og Romsdal og i Trøndelag vil sola dukka opp i ny og ned, ifølge Hansen.

– Men temperaturene vil ikke stige over 15 grader her heller. I morgen vil disse områdene få noe dårligere vær, men det kommer seg litt inn mot helgen.

Kan bikke 20 grader

Det er deler av Vestlandet og Nordland som er de største taperne de neste dagene, sier Hansen.

På Østlandet kan man glede seg over godt vær også de neste dagene og inn i helgen.

– Der er det et snev av sommer. I går var det 22 grader, og det kan se ut til at det blir slik i dagene framover også, sier Hansen til TV 2.

Våteste måneden i året

Bergen har et rykte på seg for å ha mye regn, men de siste tiårene har faktisk september-måned vært bedre enn tidligere, ifølge Hansen.

– I år er et unntak. Det har vært mange gode september-måneder på Vestlandet, men i år ser det dårlig ut, sier han.



Advarer

September er også en måned der høsten kommer, og mange blir påmint at vinteren ikke er veldig langt unna.

Inn mot helgen vil det ifølge Hansen bli så kaldt på fjellovergangene at det allerede nå kommer snøbyger i fjellet.

– I Midt-Norge kan det komme snø, sier han.

– Det kan komme snø på fjelloverganger fra 700 meter over havet og høyere, så vær oppmerksom på det, anbefaler Hansen.

– Er det tidlig at det kommer snø nå?

– Det er lavt for å være så tidlig i september, iallfall. Derfor har Meteorologisk Institutt kommet med et farevarsel på at snøgrensen ligger på 700 meter, sier han.