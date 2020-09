Vaksinestudie satt på pause: – Kan bli forsinket

Kappløpet om hvem som får godkjent en vaksine mot koronaviruset først, er fortsatt svært åpent.

Legemiddelgiganten AstraZeneca har satt testingen av koronavaksinen sin på vent etter at en testperson i Storbritannia har fått en potensielt uforklarlig sykdom. Hva slags symptomer testpersonen har fått, er ikke kjent.

En slik pause i en studie er imidlertid ikke uvanlig, forklarer vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

– Dette er ikke dramatisk i det hele tatt. Det er helt i tråd med prosedyrer for hvordan man gjennomfører kliniske studier, sier forskeren til TV 2.

Uker eller måneder

Grødeland sier at slike pågående studier kontinuerlig evalueres.

– I dette tilfellet har de tatt en pause for å vurdere om sykdommen er knyttet til vaksinen eller ikke, sier hun.

Vaksineforskeren sier at når man har med mange personer i en studie, kan det dukke opp bakenforliggende medisinske tilstander som forskerne ikke var klar over at testpersonen hadde.

– Det er vanskelig å si hvor lang pausen vil vare. Det kan ta alt fra en uke eller to til et par måneder, sier hun.

Det er mange store aktører som forsker på en vaksine mot koronavirset covid-19. Over 900.000 mennesker i verden har dødd med viruset, ifølge Worldometers.

Forsinket

AstraZeneca regnes som en av de fremste kandidatene til å utvikle en covid-19-vaksine, og EU-kommisjonen har inngått avtale med legemiddelselskapet. Samarbeidet også vil gjelde Norge, opplyste regjeringen i midten av august.

EU-kommisjonen kunngjorde onsdag at de også er i ferd med å sikre seg avtale om en ny potensiell koronavaksine med tyske BioNTech.

Vaksinen til AstraZeneca og University of Oxford er en av mange som testes ut, så det er fortsatt høyst usikkert hvem som får den første vaksinen godkjent.

Det at studien nå er satt på pause, kan bety at en vaksine blir forsinket.

– Det kan selvsagt bli forsinket, alt avhenger av om bivirkningen til testpersonen har med vaksinen å gjøre eller ikke, sier Grødeland og fortsetter:

– Hvis bivirkningen har med vaksinen å gjøre, vil det føre til full stopp i den videre utviklingen av denne vaksinen. Hvis det ikke har med vaksinen å gjøre, er det selvsagt bare å fortsette med uttestingen, sier hun.

Åpent kappløp

Grødeland sier at pausen til AstraZeneca viser hvor viktig det å ha flere vaksinekandidater som testes ut parallellt.

Forskeren sier at det er helt åpent hvem som vinner vaksinekappløpet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det 34 vaksinekandidater som testes ut på mennesker. Ni av disse er i fase 3.

– Grunnen til det har vi fått illustrert ved AstraZeneca, hvor det kan oppstå uforutsette ting som gjør at man kan bli forsinket. Det er uforutsigbart hvem som er først, sier hun.

Det betyr at vaksineutviklere som er i første fase, fase 1, kan få en godkjenning før de som i dag er i siste fase, fase 3.

Grødeland tror på at en vaksine vil være på plass i løpet av 2021.

– Men det betinger at det går på skinner, sier hun, og sier at utviklingen av en ny vaksine har kommet svært langt på kort tid.

– Spiller på flere hester

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 sier at det er for tidlig å si om pausen til legemiddelgiganten vil føre til et tilbakeslag for vaksineutviklingen.

– Vi trenger mer detaljer for å si om det er av stor betydning, om det blir en forsinkelse, om det i verste fall kan gå ut over hele denne vaksinen og dens muligheter til å komme på markedet, eller om dette bare er en hump i veien som er påregnelig, sier Nakstad.

– Betyr det, sett med norske øyne, at vi må vente på en annen vaksine?

– Vi vet at det er mange vaksiner på gang, som også har kommet i fase tre. EU har avtaler med ulike produsenter for å sikre vaksiner som er best egnet blir tilgjengelig i Europa, sier Nakstad og fortsetter:

– Her spiller man på flere hester helt bevisst. Dette eksemplet viser at det sannsynligvis er en lur strategi å ha flere muligheter på litt ulike tidspunkt det neste årets som kommer, sier Nakstad.