Hangeland mener Arteta er en av Premier Leagues beste managere

Arsenal er laget det kanskje er knyttet flest spørsmål til før sesongstarten i Premier League allerede denne helgen. London-klubben fullførte på en meget svak 8.-plass forrige sesong med kun 56 poeng, men fikk et klart oppsving etter ansettelsen av Pep Guardiolas læregutt i Manchester City; spanske Mikel Arteta (38).

Anført av klubbens tidligere kaptein på banen - nå på trenerbenken - reddet Arsenal sesongen med FA-cup-seier, og sikret seg dermed europacup-spill med sitt desidert siste kort på hånden.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland likte det han så fra spanjolen etter at han tok over for landsmann Unai Emery helt på tampen av 2019. Så mye at han allerede holder urutinerte Arteta som en av ligaens beste managere.

- De vant FA-cupen, de slo Manchester City, de slo Chelsea, de vant Community Shield. Jeg syns Arsenal ser lovende ut. Jeg tror de har en av de beste managerne i ligaen. Det er det ingen tvil om, sier Hangeland i TV 2s nedtellings-sending før sesongstart.

- Er ikke det fryktelig tidlig å si? Er han ikke nesten uprøvd? kontrer programleder Jan-Henrik Børslid og påpeker at klubben tok et rekordsvakt antall poeng forrige sesong.

Snittet til The Gunners de siste ti sesongene har lagt på over 70 poeng.

- Den plasseringen og sesongen kan ikke sies å være noe annet enn elendig når de havner på den plassen, selv med cupseier, slår Børslid fast.

- Det jeg måler Mikel Arteta på, er det han har gjort og sagt. Han har ikke gjort noen ting feil slik jeg ser situasjonen. Han har gjort det han sa han skulle. Han satte kniven på strupen til laget i Dubai på treningsleir. Han er hard, men fair mot enkeltspillere. Arsenal kan bli meget bra om Arteta får skikk på dette. Toppnivået deres er på øverste nivå, sier Hangeland.

- De vant også Community Shield i tillegg til FA-cupfinalen. Hva tilsier at de har modnet nå, kontra tidligere utgaver av laget? spør Børslid.

- Bare det faktum at de vinner to finaler. De har hatt for vane å tape slike store kamper. De har vært bakpå og hatt tur, men de er komfortable med å ligge der og får ikke panikk. De vet nå at de må kunne spille fotball på forskjellige måter. Der har de og Arteta vært veldig flinke, legger studio-gjest Erik Thorstvedt til.

- Og så vet vi at Arsenal ikke er et komplett lag. Spørsmålet om de klarer å forsvare seg. Klarer de å luke ut personlige feil? Klarer de å bli gode på defensiv dødball og unngå for mange kontringer imot? sier Hangeland.

Den tidligere Fulham-profilen har også tro på London-lagets signeringer.

- De gjorde en stor signering i Gabriel (Magalhaes, 22) fra Lille. En prestisjesignering av en spiller mange ville ha. Vil han bli forsvarssjefen? Da kan dette bli bra. Dani Ceballos er tilbake. Den er i boks. Så lenge man har Pierre-Emerick Aubumeyang i troppen og han er happy, så har man en av de beste i ligaen som bøtter inn, sier Hangeland.

- De har blitt mye bedre uten ball. Og det uten Mesut Özil og Matteo Guendouzi. Arteta har gjort mye rett, han. Han har tatt et oppgjør med ukulturen som var der. Det kommer til å smelle av det på kort sikt, men han kommer til å tjene mye på det på sikt, tror Thorstvedt.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er usikker på om Arteta faktisk har fått luket ut alle problemene i klubben.

- Utfordringen deres er at ting ikke har satt seg. Men de fikk inn Willian fordi de trenger en type spiller som er en vinnertype og ledertype. De er helt avhengige av at Aubameyang blir der. Hvis ikke kan han ikke redde dem med sin kvalitet. Men systemet til Arteta er spennende. Defensivt og offensivt. De jobber sammen som et lag np. Da kan unge spillere komme inn og fungere hvis det kollektive fungerer. Så er spørsmålet om de skal spille med tre eller fire bak og hvordan Arteta tenker der, sier Gulbrandsen.

- De må også få kred for alle de unge spillerne som nå kommer igjennom den klubben. Gabriel Martinelli, Reiss Nelson, Ainsley Maitland-Niles, Bukayo Saka. Nå har de en blanding av unge og gamle. Maitland-Niles var helt ute før han nå var man of the match i Community Shield-finalen, sier Thorstvedt.

Spørsmålet er om klubben er klar for å utfordre om de virkelige topp-plasseringene. Arsenal har tradisjon for å spille i Champions League, men klubben har nå måttet tåle flere sesonger på rad utenfor det gjeveste selskapet.

- Jeg savner en midtbanesjef for at de skal nå helt opp. Granit Xhaka har snudd og er kanskje den mannen, men det er veldig stor forskjell på å være det med to eller tre spillere sentralt. Jeg er usikker på om de har klart å snu klubbkulturen helt, spent på om de har gode nok enkeltspillere. Hva med Lacazette på topp? Skal han score nok mål? Hva med Willian, hvor skal han spille? Hva med Pepe? Hva med David Luiz? Hvilken rolle skal han ha? sier Gulbrandsen.

Brede Hangeland tror klubben trenger mer tid før de virkelig kjemper i toppen.

- Prosjekt Arteta trenger helt konkret mer tid. De må treffe på signeringene, og så må Özil-situasjonen løses. De har presset økonomi fra før, og da hjelper det ikke å ha en dyr spiller som ikke spiller. De er litt bak de andre store på økonomisiden. Jeg tenker at de er der oppe og kjemper om en CL-plass, og det kan de klare, men trolig ikke. De har en god trener, de har en av ligaens beste spisser, men har et stort problem som koster dem tre millioner i uken, sier Hangeland.