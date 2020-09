Kristine (45) adopterte syvåring, men fikk «kortvokst sosiopat» – nå er jentas virkelige alder fastslått

TV 2 skrev i september i fjor om Kristine Barnett (45), som i 2013 skulle adoptere ei jente fra Ukraina, men som angivelig fikk en 22 år gammel kortvokst sosiopat.

Kristine og eksmannen Michael har i snart et år vært tiltalt for omsorgssvikt etter å ha plassert Natalia alene i en leilighet full av hermetikk og deretter flyttet til Canada sammen med sin autistiske sønn.

BARN ELLER VOKSEN?: Natalia Barnett hevder at hun ble født i 2003. Adoptivforeldrene mener noe helt annet Foto: Kristine Barnett

Årsaken var at det nå fraseparerte paret mente at adoptivdatteren var en svindler som bare utga seg for å være et barn – og at hun var livsfarlig.

Saken mot de to har surret og gått i Tippecanoe County i ett år, og er blitt et sant kaos av nye tvister, formaliteter og foreldelsesfrister.

Nå har retten avgjort hvor gammel Natalia egentlig er, og dermed blir tre av seks tiltalepunkter mot Kristine og Michael frafalt.

Reddet av formaliteter

Det var for tre uker siden en dommer i Tippecanoe County gikk ut og sa at de tre tiltalepunktene knyttet til Natalias alder burde frafalles.

Årsaken er at Kristine og Michael i 2017 formelt endret Natalias alder fra åtte til 22 år i høyesterett i Marion County.

På grunn av foreldelsesfristen er det ikke mulig for Tippecanoe County å gjøre om aldersvedtaket.

1. september avgjorde en dommer at Natalia er 25 år gammel, skriver lokalavisa Lafayette Journal & Courier.

Dermed frafaller tre av seks tiltalepunkter som er knyttet til hennes alder.

FØR NATALIA: Kristine og Michael Barnett avbildet i 2012, i forbindelse med et nyhetsinnslag om at deres sønn Jack (midten) har en IQ på utrolige 189. Foto: Rex

Men, så kommer den store tvisten. Hvis den amerikanske staten ønsker det, kan de anke Tippecanoe Countys avgjørelse og hevde at Natalia, uansett alder, var avhengig av adoptivforeldrene på grunn av sin kortvoksthet.

De kan også be en jury om å fastslå Natalias virkelige alder.

Blir det fastslått at Natalia var et barn da Kristine og Michael Barnett etterlot henne i leiligheten, kan de to igjen bli tiltalt for å ha vanskjøtte et barn. Da risikerer de opp mot 20 år i fengsel.

Blir det fastslått at Natalia var voksen, men at adoptivforeldrene etterlot en funksjonshemmet person i hjelpeløs tilstand, kan de få tre år i fengsel.

Michael Barnetts advokat Terrance Kinnard sier til News 18 at det forventes at den amerikanske staten anker avgjørelsen.

VITNE: Bennett-familiens fastlege skrev i fjor dette brevet, hvor han konkluderte med at Natalia var voksen. Foto: Faksimile

Sporet opp biologisk mamma

Påtalemyndighetene er ifølge lokalavisa Lafayette Journal & Courier forberedt på å bevise at Natalia ble født i 2003, etter at de sporet opp jentas mor, Anna Gava i Ukraina.

En DNA-test har ifølge aktor Jackie Starbuck bevist at Gava virkelig er Natalias mor, og at hun fødte ei kortvokst jente i 2003 som hun dagen etter adopterte bort.

Måtte gjemme alle skarpe gjenstander

Det var i september 2019 at Kristine Barnett stod frem i den britiske tabloiden Daily Mail og kalte adopsjonen «en stor svindel».

– Hun stod over folk midt på natten. Vi måtte gjemme alle skarpe gjenstander, sa hun.

I rettspapirene kan man lese at paret i 2013 skaffet Natalia en leilighet i Indianapolis, og flyttet til Canada uten henne.

Før de flyttet, fikk de formelt endret Natalias alder fra åtte til 22 år.

Kristine og Michael hevder at de fikk endret alderen slik at Natalia kunne få psykiatrisk behandling tilpasset riktig alder.

Påtalemyndighetene mente derimot at alderen ble endret slik at de kunne forlate landet uten Natalia.

Gitt opp av tidligere adoptivforeldre

I intervjuet fortalte Kristine at hun og eksmannen i 2010 hasteadopterte Natalia fra et adopsjonsbyrå i Florida.

De fikk opplyst at hennes forrige fosterforeldre hadde gitt henne opp etter bare to år, og at Natalia var født i Ukraina – selv om jenta ifølge Kristine ikke kunne et eneste ukrainsk ord.

Dagen Natalia flyttet inn, feiret de med kaker og brus. Natalia, som målte 91 centimeter, fikk ansiktsmaling og ny kjole.

KAKEBAKING: Natalia avbildet hjemme hos Kristine og Michael Barnett da barna laget pepperkaker. Foto: Kristine Barnett

Kjønnshår og menstruasjon

Kristine og Michael lot seg forbløffe over jentas velutviklede vokabular, men bare noen dager etter adopsjonen begynte de å tvile på jentas alder.

– Jeg skulle bade henne, og så at hun hadde fullt av kjønnshår. Jeg ble så sjokkert. Jeg hadde akkurat blitt fortalt at hun var seks år gammel, og det var veldig tydelig at hun ikke var det, sier Kristine.

Natalia skal ha nektet å leke med dukker og andre barn, og ville helst bare være sammen med tenåringer.

Fosterforeldrene tok henne med seg til en spesialist som utførte en såkalt bentetthetstest på henne for å finne ut hvor gammel hun egentlig var.

Jentas kortvoksthet gjorde det vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor gammel hun var, men spesialisten mente at Natalia var minst 14 år gammel.

– Natalia var en kvinne. Hun hadde mensen. Hun hadde voksne tenner. Hun vokste aldri én centimeter, og det hadde selv et kortvokst barn gjort. Legene bekreftet at hun hadde alvorlige psykiatriske diagnoser som man bare ser hos voksne, sa Kristine.

Blekemiddel i kaffen

Kristine fortalte at familien begynte å behandle henne som en tenåring, og at jentas psyke ble verre og verre.

Ifølge Kristine helte Natalia blekemiddel i kaffen hennes, samt dyttet henne mot et elektrisk gjerde.

– Hun sa at hun hadde lyst til å ta livet av oss, og rulle oss inn i tepper og dumpe oss i hagen, sa hun.

Innrømmet alt for psykiater

Etter episoden med det elektriske gjerdet, ble Natalia blitt innlagt på en psykiatrisk institusjon. Der fikk hun diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Natalia skal ha innrømmet overfor en psykiater at hun var mye eldre enn det hun tidligere hadde hevdet, og at hun ønsket å drepe fosterfamilien.

– Hun hoppet ut av biler i fart. Hun smurte blod på speil. Hun gjorde ting du aldri kunne forestilt deg at et lite barn kunne gjøre, sier Kristine.

I familielegen Andrew McLarens rettserklæring, som ble gjengitt av den lokale TV-stasjonen WLFI, skrev han at han ikke er i tvil om at Natalia egentlig er voksen.

Han skrev at det på grunn av hennes skjelettdysplasi, altså kortvoksthet, er vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor gammel hun er.

Han skrev også at en tannlege har sett på tennene hennes, og konkludert med at hun definitivt er voksen.

Født i 1989

For at Natalia skulle få riktig psykiatrisk hjelp tilpasset hennes virkelige alder, ble alderen hennes ifølge Kristine endret fra åtte år til 22 år i Marion County Superior Court i 2012.

I retten ble det stadfestet at Natalia ble født i 1989.

Natalia ble deretter innlagt på en psykiatrisk institusjon, for så å bli tatt hånd om av et hjelpesenter. Av ukjente grunner ble hun sparket ut av hjelpesenteret.

The Washington Post skrrev at Kristine hjalp Natalia med å få nytt personnummer og nye identifikasjonspapirer, slik at hun kunne få offentlig støtte og hjelp til innkjøp av mat.

Kristine sier at hun også skaffet en leilighet til Natalia, og betalte for leien.

Flyttet til prestisjeskole

Kristine og Michaels adoptivsønn Jacob blir omtalt som et fysikkgeni, og har blant annet blitt omtalt i aktualitetsprogrammet «60 Minutes».

Kristine har også skrevet en bok om gutten, «The Spark: A Mother's Story of Nurturing Genius».

Da Jacob, som er autist, kom inn på prestisjeskolen Perimeter Institute for Theoretical Physics i Ontario, bestemte familien seg for å flytte dit sammen med ham.

Rettsdokumenter som ble publisert i WLFI, viste at Natalia ble sparket ut fra utleieleiligheten i mai 2014.

Kristine sa at hun fryktet at hun hadde sluttet å ta medisinene sine, og at Natalia nok en gang hadde lurt en familie til å tro at hun er et lite barn som trenger hjelp.

NY FAMILIE: Natalia har flyttet inn hos seksbarnsforeldrene Cynthia og Anthwon Mans, og hadde dem med i et intervju med Phils McGrav i en «Dr. Phil»-spesial. Foto: Skjermdump

Barn eller voksen sosiopat?

I november dukket Natalia opp i «Dr. Phil»-spesialen «Ukrainsk foreldreløs: Barn eller voksen sosiopat?», hvor hun nektet for å ha lurt noen.

Etter at det i flere måneder hadde gått rykter om at Natalia faktisk er 33 år, spurte programleder Phil McGrav (70) henne om dette:

– Er du en 33 år gammel svindler?

– Nei, nei, nei. Jeg lover deg at det er jeg ikke, svarte Natalia Grace og lo.