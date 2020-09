Artist med beinharde beskyldninger mot Team Northug: – Løgn!

I en kronikk i VG, med tittelen «Noen lyver om helten vår», skriver artisten blant annet følgende:

«Hvor har støtteapparatet vært de siste årene? De som tjente store penger på ham da han var idrettshelt. Forsvant dem da han rundet målstreken etter den siste femmila? Det har ikke akkurat vært en hemmelighet i Oslos uteliv at Northug ofte var på byen. Kom egentlig nyheten om at han likte å ruse seg og feste som lyn fra klar himmel? Kan den virkelig stemme at ryktene bare svirret nede i Oslo-sentrum og aldri nådde helt opp til Olympiatoppen på Sognsvann?»

Essensen i kronikken er at Kvammen forstår Petter Northugs behov for å søke spenning på andre arenaer fordi han ikke lenger står på pallen og er i rampelyset.

Han har også lagt ut en liten snutt av en kommende Northug-låt. Hør dette i God kveld Norge-videoen øverst i saken.

TEAM NORTHUG: Turnébussen med Team Northug, her ved skistadion i Oberhof i Tyskland før et renn i 2012. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Kritiserer støtteapparatet

Kvammen mener det er mange likhetstrekk mellom idrettsverden og musikkbransjen, fordi begge inneholder et konstant jag etter suksess og et høyt prestasjonspress, og et støtteapparat som presser mer enn de støtter.

«Jeg husker da jeg slo gjennom med musikken og bla vant med skrikende publikum, store lyskastere og mye festing. Hva er det en sier? «Jeg har vært ute en vinternatt før». For det har jeg, akkurat som Petter Northug. Da jeg våkna opp etter tidenes nachspiel med kvitt hår og fylleangst hadde både management, venner og kjæreste forlatt meg. De var lei av det ustabile, lei av min evige jakt på spenning, fart og skrik», skriver han i kronikken, og fortsetter:

HIT: Kvammen er særlig kjent for hitlåten «Du fortenar ein som meg». Foto: Jansen Records

«Nå skal jeg ikke sammenligne mine tidlige år i musikkbransjen med Petter Northugs uendelige mange ekstreme prestasjoner, men jeg lar meg likevel irritere over å se at teamet rundt ham ikke har tatt tak tidligere. Jeg synes Norge er flinke til å fostre frem talenter, men det finnes ikke et godt nok apparat for å følge de opp etter suksessen. Kven sitter med ansvaret for å ta imot dem som faller fra pallen? Det er vel kanskje lettere å bare stikke når alt går ad undas?»

Oppfordrer til å rope varsko

Mye av kritikken i kronikken handler om at Kvammen mener det er løgn at ingen i støtteapparatet har skjønt hvordan det ville gå med Northug.

Artisten mener det er sjokkerende at ingen har tatt tak i problemene på et tidligere tidspunkt, og mest av alt trist at det framstår som om ingen av hans nærmeste har vært der for ham, i det som uten tvil må har vært en vanskelig periode etter at han sluttet å konkurrere.

TV 2 har kontaktet Team Northug, som ikke har besvart våre henvendelser. Toppidrettssjef på Olympiatoppen, Tore Øvrebø, har derimot svart oss. Han hadde følgende å si om Kvammens utspill:

– Olympiatoppen har ved gjentatte anledninger de siste årene kontaktet Northugs nære forbindelser, og tilbudt vår kompetanse og hjelp. Vi er glade for at Northug nå har takket ja til dette tilbudet, og håper han finner en god vei videre. Jeg vet ikke om Daniel Kvammen varslet noen om Northugs utfordringer, men jeg vil oppfordre ham til å rope et tidlig varsko om medmennesker han kjenner, som er i en sårbar situasjon.

Kjent artist

Daniel Kvammen debuterte som soloartist i 2015, og samme året ble han nomionert til tre Spellemannpriser: årets låt for «Du fortenar ein som meg», årets nykommer og årets tekstforfatter.

I 2017 vant han Spellemannprisen for årets musikkvideo, for videoen til låten «Som om himmelen revna», hvor også Lars Vaular bridro.

I år har han vært aktuell med låten «Falle frå jorda».