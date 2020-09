Slik lekket hun systematisk til pressen

«Har du noen som kan lekke saken til pressen IKKE til Dagbladet, så skal jeg ikke blande meg. Jeg kommer ikke til å kommentere. PST har vært her».

Det skrev Bertheussen i en Messenger-melding til daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) den 6. desember 2018.

Det er den samme dagen som Norge våknet opp til nyheten om at Bertheussen og justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) bolig hadde blitt utsatt for omfattende skadeverk.

Bertheussen har ved gjentatte anledninger vært svært kritisk mot det hun har beskrevet som lekkasjer fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I dag la aktoratet frem en rekke samtalelogger som viser at Bertheussen systematisk har tipset media.

Sendte bilder til media

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, trusler mot flere profilerte politikere og skadeverk. Hun nekter straffskyld og gir onsdag sin forklaring til retten.

Etter Bertheussens frie forklaring blir hun spurt av aktor Marit Formo om en samtale hun har hatt med daværende statsråd Smines Tybring-Gjedde dagen da Wara og Bertheussens bolig ble vandalisert for første gang.

«Jeg fikk et lite sjokk først men nå er jeg bare oppgitt. Jeg er ikke så sikker på hvorvidt dette bør bli uoffisielt. Avventer til jeg hører fra TM (Tor Mikkel, journ.anm). Tusen takk for at du tenker på meg <3», skriver Bertheussen.

Smines Tybring-Gjedde er svært opprørt over å høre om skadeverket.

«Herlighet!!! Først filming over tid… og så vandalisme rett etter dette … og PST??? Hadde ikke fulgt bittelitt ekstra oppfølging(...)», skriver den daværende statsråden.

Deretter spør Bertheussen om Smines Tybring-Gjedde hadde noen som kunne lekke saken til pressen.

RASIST: Bertheussen sendte et bilde av bilen som sto i oppkjørselen, med skadeverket til statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Bildet ble senere brukt av NRK. Dette bildet er fra påtalemyndighetens bevisoppgave. Foto: Politiet

«Har du noen som kan lekke saken til pressen IKKE til Dagbladet, så skal jeg ikke blande meg. Jeg kommer ikke til å kommentere. PST har vært her».

TEKSTET MED BERTHEUSSEN: Tidligere minister for samfunnssikkerhet Ingvil Smines Tybring-Gjedde er fornærmet i saken. Foto: Ole Berg-rusten

Bertheussen sender et bilde av taggingen på bilen, der det står «RASIST» med store bokstaver.

Smines Tybring-Gjedde svarer bekreftene. Litt senere skriver hun følgende:

«NRK tar den. Da kommer NRK. Han som tar den er vennligsinnet», skriver Smines Tybring-Gjedde.

Bildet dukker senere opp på NRKs nettsider. Tybring-Gjedde inviterer deretter Bertheussen på et glass.

«Jeg skjenker i glasset nå», skriver hun i en melding.

– Jeg er litt flåsete

Deretter har de en samtale om at ulike medier gjør koblingen mellom Black Box teater og taggingen.

Bertheussen nekter i retten for at hun ba statsråden om å lekke bilder til media, og mener at hun kun formulerte seg klønete.

– Jeg er litt flåsete av meg. Jeg er nordlending, beklager det, sier hun når statsadvokat Formo spør hvorfor hun da spurte Tybring-Gjedde om hun hadde noen som kunne lekke.

KLIPPET UT: Personen som har laget trusselbrevet, har klippet bokstavene ut fra aviser og skrevet noe i sjablong. Foto: Politiet TRUSSEL: Denne trusselen mottok Bertheussen og Wara. Foto: Politiet HAKEKORS: Slik så bilen til samboerparet ut etter hærverket i desember 2018. Foto: Politiet KONVOLUTT: Slik var den første konvolutten familien mottok. BENSIN: Isklar-flaskene var fylt med bensin. HYSSING: PST mener denne hyssingen var ment å skulle forestille en lunte.

Kranglet med Wara

I retten kommer det også frem at Tor Mikkel Wara forsøkte å stoppe Bertheussen fra å poste et innlegg. Innlegget var en tidligere versjon av det hun senere delte på Facebook. Wara var på det tidspunktet justisminister.

I en samtale de to hadde via tekstmeldinger kommer det frem at Wara mente informasjonen som kom frem var skadelig for ham.

«Siste avsnitt er skadelig. Offentliggjøring lager problemer for meg», skrev Wara.

Han mente at publisering av innlegget ville føre til et «helvete» for ham.

«Uansett: dette sender du ikke», skrev Wara. Bertheussen ga tydelig utrykk for at hun synes dette var illojalt av Wara.

– Dette er særdeles private meldinger og småkrangling mellom et par som har vært sammen i 25 år. Det har ingenting i en rettssal å gjøre, svarer Bertheussen i retten.

Tipset om anmeldelsen

I desember anmeldte Bertheussen Black Box-teateret forestillingen «Ways of seeing» for forstyrrelse på privatlivets fred. Påtalemyndigheten mener Bertheussen har iscenesatt skadeverket og truslene mot Wara i et forsøk på å rette mistanke mot Black Box.

Den 10. desember har Bertheussen en samtale med en tidligere kollega av Tor Mikkel Wara i PR-byrået First House.

I RETTEN: Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara er fornærmet i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«En siste hilsen før jul. Kan du tipse VG om at jeg har anmeldt Black Box», spør Bertheussen.

«Jeg kan godt gjøre det», svarer First House-medarbeideren.

Senere havner nyheten om anmeldelsen i VG.

Statsadvokat Formo vil vite hvorfor hun ville tipse VG om anmeldelsen.

– Det var så mye løgner om meg på det tidspunktet, sier Bertheussen.

– Jeg håpet det skulle legge litt trykk, så saken ikke ble henlagt, sier hun.

Pulver i postkassen

Den 4. mars i 2019 har Tor Mikkel Wara funnet et trusselbrev i sin postkasse. I postkassen ligger det også et hvitt pulver.

Pressen omtaler brevet, men opplysningen om pulveret er ikke kjent.

JÆVLA RASISTER: Dette brevet lå i postkassen til Wara og Bertheussen. Foto: Politiet/ Pst

Aktoratet viser frem en meldingsutveksling mellom Bertheussen og skribent hos den høyrevridde nettsiden Human Rights Service (HRS), Rita Karlsen. Her forteller hun om pulveret.

«Det var ikke pulver i brevet men i selve postkassen. De tidligere brevene har kommet med postbudet mens dette kom løst uten konvolutt. Noen har altså vært her og lagt det og “et eller annet pulver-ish stoff direkte i postkassen (...) Du kan skrive om pulveret, men du har det ikke fra meg», skriver Bertheussen.

Formo vil vite hvorfor Bertheussen tillater at HRS skriver om at det har kommet pulver i postkassen.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg ikke skulle tillate det. Det hadde jo kommet ut uansett, sier Bertheussen.