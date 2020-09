Familien på fem fulgte drømmen og flyttet fra byen – så angret de

Strikkedesigner Ida Wirak Trettevik (31) og Lars Nødseth Trettevik (31) har alltid hatt en drøm om å flytte til et mer landlig sted, der tiden går saktere og naturen er mer frodig.

I fjor sommer tok de sats og hoppet i det. Paret solgte leiligheten på Rosenhoff i Oslo og satte mesteparten av tingene deres på et lager. De hadde bestemt seg for å følge drømmen, og valget falt på idylliske Engeløya – en liten øy i Nordland.

– For to år siden bestemte vi oss for å prøve noe annet i Oslo. Når vi først skulle flytte, ville vi til Nord-Norge. Tanken var at vi skulle bo der først i en periode, før vi flyttet til et landlig sted nærmere venner og familie, forteller Ida til God morgen Norge.

LIKER NATUREN: Familien Trettevik elsker å bruke fritiden sin ute i naturen. Foto: Privat

Ettersom både Lars og Ida er utdannet sykepleier, kunne de enkelt få en ny jobb et annet sted. Lars fikk permisjon fra jobben sin i Oslo, mens Ida sa opp jobben, da hun skulle fullføre strikkeboken «Witre Design. En srikkers år» det neste året. Dermed pakket de bilen, sa farvel til alle de var glad i og reiste av gårde.

Historien ble først omtalt i KK.

Fikk mer tid i hverdagen

Familien på fem ble godt tatt imot av det lille lokalsamfunnet. Lars begynte som hjemmesykepleier og barna – på ni, seks og fire år – begynte i barnehage og på skole. Selv om familien sørget for å ha mer fritid enn vanlig, merket de fort at hverdagen meldte sin ankomst.

FAMILIE PÅ FEM: Lars Nødseth Trettevik og Ida Wirak Trettevik sammen med barna på ni, seks og fire år. Foto: Helena Krekling

– Det er ikke sånn at vi kom opp dit og hadde ferie i ett år. Hverdag er hverdag uansett, og dagene gikk med til skole, barnehage og jobb. Men tempoet var mange hakk roligere enn det hadde vært i Oslo. I tillegg var vi mye ute, på fjelltur og Lars var på jakt og fiske. De tingene lå mer til rette for oss, sier hun og fortsetter:

– Det er lett å romantisere litt når man tenker hva et slikt år skal bli. Men vi fikk mye mer tid sammen i hverdagen, og det var et viktig poeng for oss.

Kjøpte i samme bygård

Strikkedesigneren forteller at familien trivdes på Engeløya. Barna tilpasset seg den nye hverdagen fort og gikk fra å gå på en skole med 700 elever til litt over 60 elever. Heldigvis var det mange barnefamilier på øya.

Likevel begynte tankene om livet i Oslo å svirre rundt juletider.

PÅ ENGELØYA: Minstemann på fire år på Engeløya. Der bodde familien Trettevik i ett år. Foto: Helena Krekling

– Vi testet litt hverandre, og begynte å le da vi begge var enige om at Oslo ikke var utelukket. Men vi var tydelige på at vi måtte i så fall velge Oslo i sin helhet, sier hun og forklarer:

– Vi måtte ha flere grunner til å velge hovedstaden på nytt, som for eksempel jobb og rammene i rundt.

Paret sendte deretter venner på visninger i Oslo, men ingenting falt i smak. Det var helt til en leilighet i samme bygård som de solgte, ble til salgs.

– Det ble nesten for dumt og vi tenkte: «Vi kan jo ikke kjøpe der?!», men det var som å komme hjem. Vi er heldige som bor et sted som det er godt å være – med naboer som er på samme sted i livet.

Tar med seg nye erfaringer

I slutten av juli flyttet de dermed tilbake til Oslo. Hun forteller at alle tre barna ble svært glade, da de annonserte nyheten før sommeren.

– De visste at Engeløya uansett bare var midlertidig, og at vi skulle videre. Så det å komme tilbake til noe som var trygt og godt var fint for både små og store.

31-åringen forteller at hun har lært mye av det året de nå legger bak seg.

TILBAKE I OSLO: I juli flyttet familien tilbake til den samme bygården de flyttet fra. Her sammen med andre nabobarn i bakgården. Foto: Privat

– Vi har erfart at det er lov å ombestemme seg, og at det er helt greit. Det er en del i hverdagen som vi tok forgitt, men som betyr mye mer enn vi trodde. For vår del handler det om å dele de små tingene i hverdagen med andre. Vi deler alt med naboene våre, og det er fantastisk fint, sier hun og legger til:

– På grunn av Engeløya har vi falt veldig til ro i Oslo. Vi hadde godt av å gjøre noe annet, og den kontrasten har gjort at vi føler oss trygge på at vi har tatt riktig valg. Det er viktig å påpeke at vi hadde det fint på Engeløya, men det er veldig godt å bo i byen.

Hovedgrunnen til at de flyttet i utgangspunktet var at hele familien er glad i å være ute. Dette skal de på ingen måte slutte med nå.

– Vi kommer til å være flinkere til å benytte oss av de mulighetene som finnes i nærområdet. Vi liker marka, og kommer til å bruke den mer. Og det er det som er så fint med Oslo; her har vi alt vi trenger.