Rosenborg sikret seg Meling-erstatter

Rosenborg og Jönköpings Södra er enige om en overgang for Pa Momodou Konate. Svensken har skrevet under på en avtale ut 2020-sesongen.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Han er en spennende spiller med offensivt hode og god motor. Vi har har manglet en venstrefot og alternativ på venstrebacken, og Åge (Hareide) kjenner han godt fra tiden i Malmø, sier sportslig leder Micke Dorsin.

– Jeg har fått en fantastisk mulighet og den har jeg tenkt å ta vare på, sier Konate til RBK.no.

26-åringen spilte under Hareide i Malmø og ble solgt til Serie A-klubben S.P.A.L. Deretter gikk turen videre til MLS før han returnerte til Sverige. I Rosenborg vil venstrebacken erstatte Birger Meling – som i juli skrev under for franske Nimes.

– Jeg er en løpssterk venstreback som jobber hardt. Publikum vil se meg springe mye opp og ned på kanten, og jeg liker å være med offensivt, sier Konate.

Konate vil få draktnummer 25 og er spilleklar til kampen mot Strømsgodset på søndag.