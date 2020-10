Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Vi er eier av en Mercedes GLC 250d. Da vi nå har kjøpt og sleper campingvogn med bilen, lurer jeg på om vi bør ha oftere service (utover anbefalt), giroljeskift eller lignende.



Vet at det var anbefalt tidligere med oftere giroljeskift på eldre bilmodeller. Er det for øvrig noe du mener man bør være ekstra oppmerksom på ved campingvognslep og bilslitasje. Mvh. Per Ole.

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er smart av deg å tenke litt gjennom dette. Det er dessverre en del som bare henger campingvogna bak og legger i vei på tur, uten å så mye som å sjekke olje, kjølevann eller om lysene virker. Da går det ikke alltid like bra. Det så jeg selv da jeg jobbet som mekaniker. Man blir noen ganger forundret over hvor lett folk tar på ting.

Bruker du campingvogna et par sommeruker og noen helger spredt utover resten av året, mener jeg at dagens biler er konstruert for å tåle det. Det er selvfølgelig viktig å velge en bil som klarer den ekstra belastningen en campingvogn gir, med litt god margin. Slik at man ikke bruker maksimal størrelse/vekt på en tilhenger. Vi bor tross alt i Norge og her er det ikke helt flatt.

Din Mercedes-SUV med 204 hesters dieselmotor bør absolutt være velegnet til å trekke campingvogn.

Det som kan være en ide er å få «timet» servicen til forsommeren, slik at denne er relativt fersk når du legger av gårde på ferie. Det er alltid godt med fersk olje og en nylig sjekk av vitale deler som for eksempel bremser, girolje, og bremsevæske.

Kanskje særlig dette med bremser og girolje. Det ville jeg nok fulgt litt ekstra nøye med på om jeg kjørte campingvogn. I «gamle dager» husker jeg at vi innimellom ettermonterte oljekjølere på automatgirkassene, til de som trakk vogn. Nå har dette blitt standard på veldig mange biler. Verden går framover …

Jeg mener at du skal kjøre svært mye og med tung tilhenger før det «kvalifiserer» til ekstra service og at vanlig familiekjøring med campingvogn bare krever at man følger litt nøye med.

Ønsker deg lykke til med både bil og campingvogn.

