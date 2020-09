Jacob (23) og kameratene gikk inn på feil hotell – det kostet ham livet

West Midlands-politiet opplyser overfor BBC at Jacob Billington (23) var på en skolegjenforening da han ble knivstukket og drept under knivangrepet i byen.

Politiet opplyser overfor The Times at Jacob og kameratene skulle bo på et av byens tre Ibis-hoteller, men at de forsøkte å sjekke inn på feil hotell.

Det var der Billington og kameraten ble knivstukket av den bevæpnede mannen, som deretter løp videre.

– Det er sjokkerende at en skolegjenforening skal ende så brutalt, sier politietterforsker Steve Graham til BBC.

DRAPSVÅPENET: En kniv ligger på veien i Birmingham etter at politiet har fisket den opp fra dreneringen 6. september. Foto: Phil Noble

Tatt i pysjamas

I 90 minutter fikk gjerningsmannen holde på i byen, før han iført pysjamas ble pågrepet i Selly Oak-området i byen klokken 04 natt til mandag.

Det var klokken 00.30 natt til søndag at politiet fikk melding om knivstikking i sentrum av Birmingham.

Politiet ble først tilkalt til Constitution Hill, hvor en mann var blitt funnet med overfladiske skader.

20 minutter senere ble de tilkalt til Livery Street, hvor de fant en 30 år gammel kritisk skadet mann, samt en såret kvinne.

Deretter ble de tilkalt til Irving Street, hvor de fant Jacob og kameraten alvorlig skadet.

Ti minutter senere gikk alarmen i Hurst Street, hvor en 22 år gammel kvinne ble funnet kritisk skadet, samt to menn som var alvorlig skadet.

En 27 år gammel mann er nå mistenkt for drap og forsøk på drap.

ETTER KAOSET: Kriminalteknikere undersøker gata etter knivstikkingene i Birmingham. Foto: Phil Noble/AP

Fortsatte å stikke

Søndag ettermiddag snakket et vitne om hva han opplevde natt til søndag.

Bareier Savvas Sfrantziz, som så en av knivstikkingene, fortalte om dramatiske scener.

RYSTET: Bareier Savvas Sfrantziz ble øyevitne til knivstikkingen i Birmingham. Foto: AP

– Knivstikkingen skjedde ved at en svart mann med kniv kom bort til en kvinne. Hun skrek høyt at hun ble knivstukket. Etter at hun skrek, fortsatte mannen å stikke henne, foratlte Sfrantziz.

Han fortalte at gjerningspersonen var iført svart hettegenser, svarte bukser og en svart caps.

– Han slåss ikke mot henne, han slo henne ikke, han bare fortsatte å stikke mot halsen. Syv ganger, jeg så det helt tydelig, sa bareieren, som også så en mann dekket av blod.

– Vi begynte å rope. Plutselig så vi en annen som også var stukket. En mann lå i midten av veien, sa han.

– Lyset i livet vårt

I en pressemelding skriver Jacob Billingtons etterlatte at de er knust.

– Jacob var lyset i livet vårt, og vi er helt knust etter tapet av ham. Han var en morsom, omtenksom og fantastisk person som var høyt elsket av hver eneste person han møtte. Han lyste opp ethvert rom med masse energi og vittig humor. Tapet av en slik spesiell person vil merkes av alle som kjente ham, i mange år fremover, skriver de.

ETTERLYST: West Midlands-politiet gikk ut med disse bildene før de pågrep gjerningsmannen. Foto: West Midlands-politiet

Sterk kritikk

Politiet i Birmingham er blitt møtt med sterk kritikk for å ikke ha reagert kjapt nok da mannen gikk amok i byen.

– Å svare på en lite opplyst kritikk av etterforskningen, spesielt på et så tidlig stadium, er ikke nyttig og gjør politiets jobb vanskeligere, sier politisjef Dave Thompson til BBC.

Han beskriver knivangrepet som «ekstraordinært».

– Dette er en hendelse jeg aldri har sett i gatene våre før, sier han.