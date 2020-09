Brannkaos i flyktningleir: – Politiet nekter oss å dra

En flyktningfamilie TV 2 har vært i kontakt med inne i Moria sier de fremdeles blir nektet å forlate området.

– Nitti prosent av leiren er brent ned, og glørne ulmer fremdeles. Men politiet nekter oss å dra herfra, sier Najeem, en småbarnsfar fra Afghanistan som har bodd i Moria i mange måneder.

Najeem tok en dramatisk video da brannene brøt ut i natt. Fra teltet sitt så han at flammene spredde seg raskt. I tillegg hørte han skyting.

Han forteller at det brøt ut full panikk i leiren da alle forsøkte å flykte, men også da ble flyktningene nektet å forlate området av politiet.

Nå aner ikke småbarnsfaren hva som vil skje videre.

– Her finnes verken mat eller drikke lenger. Her er ingenting! Alt er brent. Det er over.

Søker ly hos Eline (25)

Det ble også en dramatisk natt for sykepleier Eline Tveit Holen som jobber for en britisk hjelpeorganisasjon i Hellas.

– Det var en veldig brutal oppvåkning. To gutter stormet inn i rommet vårt og fortalte at det hadde begynt å brenne. Det er jo spenning her, så jeg forberedte meg på å rykke ut, men da ble vi fortalt at vi måtte begynne å evakuere folk hit, sier hun.

Hun søker ly hos den britiske hjelpeorganisasjonen som hun jobber for i Hellas, sammen med flere flyktninger og hjelpearbeidere.

MOTTAKET: Sykepleierne har samlet det de har av medisinsk utstyr til flyktningene. Foto: Eline Tveit Holen

Av sikkerhetsmessige årsaker vil hun ikke oppgi navnet på organisasjonen.

– Nå er jeg i huset jeg bor i, hvor vi har tatt inn noen flyktninger i natt. Vi trodde det skulle komme en bil med utstyr, men nå vet vi ikke hva som skjer. Vi venter på å få informasjon om et sted vi kan sette opp et krisesenter.

I huset ligger det blant annet en åtte år gammel gutt som sover i kjelleren sammen med de andre flyktningene.

BEKYMRET: Holen sier at det nå er minst 35 koronasmittede som måtte flykte fra leiren. Foto: Privat

– De er stabile, men det er fra før av ekstremt mange som sliter med psykiske lidelser og panikkanfall. Man kan jo bare forestille seg hvordan ting er nå, sier Holen.

De frivillige i huset har opprettet et mottaksrom hvis det skulle komme skadde til dem. I huset er det tre sykepleiere, to leger og en ambulansemedarbeider.

Hørte helikopter og skudd

De frivillige i hjelpeorganisasjonen blir bedt om å holde seg inne fordi det ikke er trygt å gå ut på grunn av opptøyer.

NEDBRENT: Slik ser det ut i Moria-leiren onsdag ettermiddag. Foto: Privat

– Jeg hørte mye i natt. Det var helikopter, fly og skudd. Akkurat nå hører vi ikke noe, men vi har fått beskjed om å holde oss inne, sier Eline.

Det var vanskelig å komme til leiren på grunn av politi, veisperringer og opprørere.

– De fleste i leirene har evakuert ut i gatene og opp i fjellene. Vi har sett at det er flere skadde. Nå venter vi på om vi kan rykke ut for å hjelpe til.

Holen sier at de fleste som har prøvd å komme seg til leiren har fått beskjed om å snu av politiet.

– Det er frustrerende å sitte inne nå og vite at her er det masse ressurser som bare sitter og venter. Jeg hadde håpet at organisasjonene snakket bedre sammen gjennom natten.

Sykepleieren bekymrer seg også over smittesituasjonen.

– Det er i hvert fall 35 bekreftede positive koronatilfeller som går fritt ute. Isolasjons-sykehuset ble jo evakuert.