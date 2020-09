I år har Land Rover kommet med oppfølgeren til et ekte bil-ikon. Forrige generasjon av offroaderen Defender forsvant ut i 2016. Så drøyde det altså en god stund før erstatteren var klar.

Men nå er den her – og vi snakker helt ny bil, fra innerst til ytterst.

Der forrige Defender var en høyst primitiv bil, har den nye blitt langt mer moderne. Her får du for eksempel det aller meste av moderne luksus- og sikkerhetsutstyr. Og nå gjør Land Rover seg også klare til å lansere en modell som virkelig skiller seg fra originalen.

43 kilometer elektrisk rekkevidde

Defender er nemlig straks klar som ladbar hybrid. Det er en bil som kan bli attraktiv i det norske markedet.

Denne kombinerer en 2-liters firesylindret bensinmotor med en elektrisk motor. 400 hestekrefter og 0-100 km/t på 5,6 sekunder hadde tidligere vært uhørt på en Defender. Nå er det altså en realitet.

Den elektriske rekkevidden ligger offisielt på 43 kilometer. Det er langt fra best i klassen, men det bør være nok til at de fleste eierne kan gjøre unna alt av småkjøring elektrisk. I alle fall hvis de er flinke til å lade.

Et nytt syn på Defender-skjermen, denne viser batteristatusen.

Lade til 80 prosent

Den ladbare versjonen er kun tilgjengelig i den største 110-utgaven av Defender. Standard på alle utgavene er 20-tommers felger og elektronisk luftfjæring.

Modellen leveres med Type 3-ladekabel som standard, men en valgfri Type 2-kabel er også tilgjengelig. Med Type 3-ladekabel kan du lade bilen til 80 prosent på rundt to timer.

Spesifikt for den ladbare varianten er den regenerative bremsingen, som er viktig for å kunne oppnå en god helelektrisk kjøreopplevelse, og ønsket rekkevidde.

43 kilometer er den offisielle rekkevidden på strøm, det vil også gi et ganske solid avgiftsfritak i Norge.

Defender PHEV kommer i januar

Offroadegenskaper er viktig for Land Rover. De lover at den ladbare Defenderen skal være like god som sine fossile søsken på dette området. Bilen har taueevne på opptil 3.000 kg.

Til modellår 2021 kommer Defender også med et større utvalg av lakkvarianter, med farger som Yulong White, Silicon Silver og Carpathian Grey, tilgjengelig i kombinasjon med et utvalg av kontrastfarger til taket.

Premium LED-frontlykter, Meridian Sound System, Head-Up Display, og tåkelys kommer også som tilleggsalternativer i 2021-modellen.

Ladbar Defender har forventet levering i januar 2021.

