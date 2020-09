Bertheussen: – Jeg er fornærmet i denne saken

OSLO TINGRETT (TV 2): Laila Anita Bertheussen (55) går i strupen på Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som hun mener har tunnelsyn, samt folkene bak teaterstykket «Ways of Seeing», som hun mener farer med løgner om henne.

– Det kan se ut som PST har glemt det, men jeg er fornærmet i denne saken her, sier Laila Bertheussen i sin frie forklaring i Oslo tingrett onsdag.

– PST har fylt permer med etterforskningen mot meg. Det er tid de burde ha brukt på å finne de virkelige gjerningspersonene. Og hva gjør de deretter? De lekker til media at de har et kamera – et kamera som kunne ha fanget opp de som har gjort det her, sier hun.

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens §115, som dreier seg om angrep på de høyere statsmakter. Dette har hun ifølge PST gjort gjennom brannstiftelse, trusler mot flere profilerte politikere og skadeverk.

Fakta om tiltalen Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstoffstanken og tent på en hyssing inn i den.

I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde.



Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190).

Hun har helt siden hun ble pågrepet 14. mars 2019, nektet for enhver anklage.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, mener dessuten at dersom hans klient skulle bli funnet skyldig, er ikke handlingene å anse som et angrep på demokratiet.

Slakter PSTs arbeid

Onsdag forklarer Bertheussen seg for første gang for retten.

ANKOMST: Fornærmede Tor Mikkel Wara på vei inn i Oslo tingrett onsdag, her sammen med samboerens forsvarer John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun skal senere i rettssaken komme tilbake til hvert enkelt tiltalepunkt, men forteller onsdag mer generelt om hvordan hun mener PST har gjort en elendig jobb, og at etterforskerne har hatt tunnelsyn.

– Det er skremmende å se hvor langt PST er villige til å gå, for ikke å tape ansikt. Nå står jeg her tiltalt for disse handlingene, mens de virkelige gjerningspersonene går fri. Det er en enorm belastning for meg og min familie, sier hun.

Bertheussen forteller også at hun ofte står opp midt på natten, og at hun ofte åpner døren for å slippe ut katten sin.

AKTORATET: Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo fører saken mot Bertheussen. Foto: NTB scanpix

Det er fra tidligere kjent at påtalemyndigheten som bevis vil peke på at det er registrert bevegelse på telefonen hennes rett før parets bil ble satt fyr på natt til 10. mars i 2019. Samtidig viser bevegelsessensorer at noen åpner hoveddøren fra innsiden.

– Jeg er handikapet

Bertheussens 45 minutter lange frie forklaring begynner med en trygg oppvekst. En rastløs «Laila fra Lødingen», som hun hyppig kaller seg selv, lengtet likevel bort fra tidlig alder.

Da hun så Tor Mikkel Wara (Frp) for første gang, i 1994, falt hun pladask.

Siden de to flyttet sammen, har Bertheussen stort sett vært hjemmeværende. Hun forteller om mange år med svært dårlig helse.

– Jeg har blitt bundet til hjemmet, men det gjør ikke noe for meg, sier hun.

Høsten 2019 ble hun veldig dårlig. Hun skylder på stresset hun har blitt utsatt for av PST under etterforskningen av saken. I dag er hun ufør og ute av stand til å bevege seg normalt, forteller hun.

– Nå er jeg handikapet. Jeg kan ikke røre meg, sier Bertheussen.

TRUSSEL: Her er det ene trusselbrevet som PST mener at Bertheussen har sendt til seg selv. Foto: Politiet

Så hopper 55-åringen tilbake til en dag i mars 2018, da telefonen ringte.

– Det er Siv Jensen som ringer for å spørre om Tor Mikkel kan bli justisminister, sier hun og forteller at hele familien ønsket at han skulle takke ja.

– Svaret måtte bli ja, og det kommer til å bli ja hvis de spør han igjen. PST skal ikke skremme noen fra å ta politiske verv, sier Bertheussen, og ser demonstrativt mot aktoratet.

Ba om lekkasje til pressen

Bertheussen er svært opptatt av at hun alltid har forsøkt å unngå offentligheten. Det finnes knapt bilder av Wara og Bertheussen sammen, bortsett fra et som ble tatt utenfor slottet da Wara ble utnevnt til statsråd.

– Nå tærer det på at media på attende måneden bruker det ene bildet de har tatt fra et familiemedlem uten å gjøre opp for seg, sier Bertheussen.

Hun forteller også at pressen de siste ukene har lusket i buskene utenfor huset hennes for å ta nye bilder.

Samtidig som Bertheussen forteller at oppmerksomheten rundt saken har vært tung, viser aktor Marit Formo frem en Messenger-samtale mellom Bertheussen og hennes venninne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), som nå er fornærmet i saken.

I samtalen spør Bertheussen om venninnen kjenner noen i pressen som kan lekke et bilde av bilen hennes, der noen har skrevet «RASIST». Samtidig sender hun to bilder, som NRK senere publiserer.

«Har du noen som kan lekke saken til pressen IKKE til Dagbladet, så skal jeg ikke blande meg. Jeg kommer ikke til å kommentere. PST har vært her», skriver Bertheussen.

– Jeg er litt flåsete og tullete av meg, av og til, forklarer Bertheussen på Formos spørsmål om hvorfor hun har skrevet dette. Hun mener hun aldri har lekket bilder til pressen.

Formo viser også andre SMS-utvekslinger der Bertheussen skriver til ulike journalister at ønsker å være anonym kilde, før hun forteller blant annet om sin anmeldelse mot Black Box-teateret.

Hun har også skrevet til en journalist i Human Rights Service (HRS) at hun gjerne må skrive litt om teateret og deres forbindelse til truslene mot henne.

«Hvis du føler at det klør i fingrene må du gjerne fyre løs på media», skriver Bertheussen. I en annen melding på et annet tidspunkt skriver hun om pulveret hun har mottatt i posten, før hun skriver: «Du kan skrive om pulveret, men du har det ikke fra meg».

Bertheussen har også lastet ned et program for anonyme tips, Secure Drop, som blant andre VG bruker, samtidig som politiets bombegruppe jobbet i og utenfor huset hennes.

I VITNEBOKSEN: Laila Anita Bertheussen forklarer seg onsdag for første gang i retten. Foto: Tegning: Egil Nyhus / NTB scanpix

Bertheussen svarer på spørsmål at hun ikke husker detaljene i noen av samtalene med journalistene, og at hun ikke husker hvorfor hun har snakket med dem. Hun kan heller ikke huske å ha lastet ned programmet for anonym tipsing.

Samtidig sier hun at hun ikke hadde noe problem med at detaljene hun har gått ut med, kom ut til pressen.

Problemer med kameraer

Da Wara ble utnvevnt til statsråd, ble parets bolig utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette oppfattet Bertheussen som svært ubehagelig.

– Verst av alt vi fikk inn i det huset der, var disse berømte kameraene. Det ble mye kluss. Jeg tror det gikk to eller tre uker, så var det to av kameraene som ikke var i drift, sier hun.

– Det var helt utrolig. Stanley Security, som har ansvaret for regjeringens medlemmer, hadde glemt å tenne lisensen på kameraene. Jeg varslet Stanley, som alltid, sier hun.

Så hopper Bertheussen til 4. mars 2019 – en knapp uke før PST mener at hun selv satte fyr på bilen sin. Hun mener at strømmen gikk hjemme hos dem. Etter at strømmen var på igjen, fungerte fremdeles ikke overvåkingskameraene, sier hun.

Bertheussen mener en rekke teknikere var innom i dagene som fulgte, uten å få fikset problemet.

Filmet teaterstykke

Bertheussen forteller så om den kvelden hun filmet teaterforestillingen «Ways of Seeing» på Black Box-teateret på Grünerløkka i Oslo. Der var hun sammen med en venninne, fordi samboeren ikke ønsket å være med.

Bertheussen hadde hørt at stykket blant annet inneholdt video fra hennes egen bolig.

– Vi stod og filmet stykket, kanskje i en times tid, helt åpenbart, forteller hun.

Etter en time, da en vakt to ganger hadde kommet bort og fortalt at hun ikke kunne publisere det hun filmet, forteller Bertheussen at hun dro fra stedet. Da hun kom hjem, søkte hun opp hvem som stod bak dette stykket.

– En ting er hva de har vist på teateret. En annen ting er hva de sitter på av råmateriale, og det vet jeg fortsatt ikke, sier hun.

Bertheussen mener det er ubegripelig at folkene bak teaterstykket har utsatt henne og familien for en så stor belastning. Hun mener videre det er oppmerksomheten fra teaterstykket som er forløpet til truslene hun senere skulle bli utsatt for.

Vil forklare seg flere ganger

Aktoratet redgjorde i sitt innledningsforedrag tirsdag for hvorfor de mener truslene er truslene hindret de fornærmede i saken – hennes samboer Tor Mikkel Wara, tidligere statsråd Invil Smines Tybring-Gjedde (Frp), og hennes ektemann stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde – i å utføre sine jobber.

Rettssaken er lagt opp slik at forklaringen Bertheussen gir onsdag, er generell. Hun vil forklare seg på nytt etter hver bevispost, og slik at aktoratet kan kryssforhøre henne punkt for punkt.