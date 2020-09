Fotballryktene: Supertalentet på vei til Premier League

22 år gamle Houssem Aouar er godt likt av Manchester City-manager Pep Guardiola. Den franske midtbanespilleren, som er ønsket av flere storklubber, er et mål for de lyseblå. Det hevder Goal. Lyons sportsdirektør Juninho sier at Guardiola liker midtbaneeleganten, som for alvor markerte seg i Champions League etter å ha slått ut både Manchester City og Juventus.

Manchester United har siktet seg inn på en ny venstreback. Ole Gunnar Solskjær håper nå å sikre seg underskriften til Real Madrids Sergio Reguilon, men Galacticos ønsker ikke å selge den ettertraktede 23 åringen dersom de ikke får en tilbakekjøpsklausul. Det skriver Mirror.

Leicester ser ut til å slå Manchester United i jakten på Bournemouth-spiller David Brooks. 23-åringen har en prislapp på 41 millioner kroner. Det melder Manchester Evening News.

Chelsea-og England-midtstopper Fikayo Tomori nærmer seg et sesonglangt lån hos Everton. Det melder ESPN.

Liverpool vurderer å å selge Rhian Brewster, men kommer ikke til å selge dersom de ikke får inkludert en tilbakekjøpsklausul i avtalen. 20-åringen er ønsket av Aston Villa, Brighton, Newcastle og Sheffield United. Det melder Sky Sports.

Tottenhams venstreback Danny Rose kan komme til å forlate klubben denne sommeren. 30-åringen har vært utlånt til Newcastle siden januar forrige sesong. Det melder The Sun.

Arsenal har blitt tilbudt Paris Saint-Germains franske keeper Alphonse Areola. Det skal være snakk om et sesonglangt lån, skriver Mirror.