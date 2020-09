Regjeringen henter 50 asylsøkere: – Vi ser ingen grunn til å vente

Det har kommet kraftige reaksjoner etter brannen som herjet i Moria-leiren i natt.

Nå bekrefter regjeringen at Norge vil hente 50 asylsøkere fra Moria-leiren.

– Det er forferdelig å se disse bildene, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag ettermiddag. Hun sier at det nå er viktig å finne årsaken til brannen.

– Vi vedtok før sommeren å hente 50 personer fra Hellas, hovedsakelig barnefamilier. Det kommer til å ta tid, men vi synes det er riktig å sette i gang nå, sa statsminister Erna Solberg onsdag ettermiddag.

Bildene og den uoversiktlige situasjonen gjør at det ikke er noen grunn til å vente, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Nå har justisdepartementet gitt beskjed til UDI om å starte prosessen og re-lokalisere asylsøkere fra Moria. Dette vil skje i samarbeid med EU.

Dette gjelder hovedsakelig barnefamilier fra Syria som med stor sannsynlighet til få opphold i Norge.

UDI bekrefter til TV 2 at de er i gang med planleggingen av evakueringen fra Moria.

– Det er flere utfordringer rundt dette, blant annet utvelgelse og logistikk. I tillegg kommer koronapandemien og brannen i leiren. Vi vil ta kontakt med UNHCR og greske myndigheter. Når vi har et opplegg klart, vil vi informere nærmere om dette, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

– Dette er ikke desperate mennesker

Innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim er ikke spesielt fornøyd med dagens nyhet. Høyre gir nå etter for det som er ubegripelig hjerterå politikk, mener Helgeheim.

Han mener det er alt for mye å ta imot 50 flyktninger fra Hellas, som han hevder har et tvilsomt beskyttelsesbehov.

– Dette er ikke desperate mennesker i nød. Dette er personer som er lokket ut i en vanskelig situasjon, og som ønsker et bedre liv i Europa.

– Hvordan vet du at dette er mennesker med tvilsomt beskyttelses behov?

– Fordi dette er mennesker som har reist gjennom Tyrkia, hvor de kunne blitt og vært trygge, mener Helgheim.

Vil kreve mye

Moria-brannen vil kreve mer av det internasjonale samfunnet, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Flere land må stille opp, og det ønsker vi å bidra med fremover, sier Ropstad.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bekrefter at arbeidet starter i dag.

– Forrige uke sa jeg at vi snart skulle hente barn fra Moria. Regjeringen har besluttet at vi skal hente, og arbeidet starter i dag, sier Ropstad.

Men vi kan ikke regne med at det vil skje raskt, sier Solberg.

– Regjeringen har lenge vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar. Det blir vanskeligere på grunn av brannen, og vi kan ikke regne med at de kommer raskt til Norge. Hovedfokus er å få bygget opp leiren, sier Solberg til TV 2.

– Et skrekkelig tall

MDG-leder Une Basthold reagerer på antall asylsøkere Norge skal hente hjem.

– Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, sier hun.

Bastholm mener regjeringen bør minst tidoble antallet.

– Dette er en akutt og prekær nødssituasjon. 500 er ikke et høyt antall, og de kan tas imot i Norge kontrollert og forutsigbart. Hvis alle EU-land nå tar imot 500 flyktninger, så hadde alle i leiren fått beskyttelse og asylsøknaden sin behandlet.

At Norge bidrar i en krisesituasjon bør være en selvfølge sier partilederen.

Kraftig brann

Flere hjelpeorganisasjoner har lenge tatt til orde for at Norge må hente barn fra Moria på grunn av de dårlige forholdene. Natt til onsdag brøt det ut kraftige branner i asylleiren. Folk ble evakuert fra leiren, som i helgen ble satt i koronakarantene.