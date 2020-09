Boris Johnson strammer kraftig inn

I England har nå smitten begynt å øke igjen, noe som fører til at britenes statsminister Boris Johnson kommer med de største korona-tiltakene siden nedstengningen ble opphevet for en tid tilbake siden.

Ifølge Sky News vil antallet personer som kan være samlet, både utendørs og innendørs, bli redusert fra 30 til seks.

Tiltakene settes i verk fra og med mandag neste uke.

– Vi må handle nå for og hindre videre spredning av viruset, sier Johnson ifølge den britiske TV-kanalen.

– Kritisk

Statsministeren er klar på at det er helt avgjørende at folk nå følger de nye reglene som vil bli innført.

– Det er kritisk at folk følger reglene og husker de enkleste tiltakene som å vaske hender, bruke munnbind, holde avstand og teste seg om man har symptomer, sier Johnson.

De nye tiltakene er altså som følger:

Fra og med neste mandag er det forbudt å være samlet mer enn seks personer. Dette gjelder på utendørs i parker og innendørs på for eksempel utesteder, restauranter og barer.

De nye tiltakene gjelder ikke for hushold eller kohorter på mer enn seks, eller for samlinger på jobb og skoler.

Bryllup, begravelser og organisert sport som kan gjennomføres med trygge koronatiltak er også et unntak.

Dersom reglene blir brutt, vil innbyggerne bli bøtelagt med 100 pund i begynnelsen. Boten vil dobles for hvert brudd, helt opp til 3.200 pund.

Rødt nivå

Ytterligere tiltak vil bli presentert av regjeringen før mandag neste uke, skriver Sky News.

Innstrammingene kommer etter stadig bekymring om at særlig den unge befolkningen tar for lett på koronarestriksjonene. I likhet med Norge, er smitten i England nå på rødt nivå med over 20 smittede per 100.000.

Sky News skriver at på tirsdag ble det bekreftet 2460 nye smittetilfeller i Storbritannia. Dagen før ble det registrert 2948 og 2988 på søndag. Det var det høyeste antallet siden mai.

Lokale innstramminger

Men til tross for at smitten øker også i Norge, sa avdelingsdirektør Frode Forland i FHI til TV 2 tirsdag at det foreløpig ikke er aktuelt å innføre nasjonale innstramminger.

– Det er ikke snakk om en bred smittespredning i Norge, men det er en refleksjon av smitten vi har sett den siste måneden med lokale utbrudd, sa Forland.

– Det handler om å innføre lokale tiltak som funger. Det å få kontroll på lokale utbrudd er svært viktig så man hindrer videre smitte i samfunnet.

Bergen er en av byene som er hardest rammet. Under en pressekonferanse tirsdag sa byrådsleder Roger Valhammer at de legger ned forbud mot sosiale sammenkomster på mer enn ti personer, og at alle som kan ha hjemmekontor pålegges dette.