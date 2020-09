Skutt gjennom vindu i Oslo

Politiet fikk flere meldinger om at det var hørt smell i området.

– En av disse melderne kunne informere om at han våknet opp av at det knuste glass. Da politiet kom til stedet fant vi et kulehull i leiligheten hans, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2.



Det var flere personer i leiligheten, men ingen er skadd. Politiet kjenner ikke til at mannen var i konflikt med noen.

– Vi er i en tidlig fase, så det er litt tidlig å si noe om motiv og hva som har skejdd. Vi avhører nå vitner på stedet, og krimteknikere er på stedet, så får vi se hva det vil gi oss av spor.



Politiet betegner det som en alvorlig hendelse, og skriver at de er interessert i alle observasjoner av bevegelser på stedet både i forkant og i etterkant av hendelsen.