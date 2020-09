Programleder Harald Are Lund er død

Han døde hjemme på Tangen 4. september, opplyser familien til NRK.

Da han fylte 70 år i 2016 takket han for seg etter hele 50 år i statskanalen. Allerede i 1968 begynte han med programmet «Platespillern» og var gjennom årene involvert i en lang rekke ulike musikkprogrammer i NRK.

Harald Are Lund var tidlig ute med å presentere punkmusikk i norsk radio. Han skal også ha vært den første som spilte Nirvana i norsk riksdekkende radio, allerede i 1989, flere år før gruppa slo gjennom.

Han hadde i en årrekke programmet «Harald Are Lund» i NRK P13.

Som plateprodusent har han blant annet jobbet med Junipher Greene, Hole In The Wall, Jonas Fjeld Band, Vømmøl Spellmannslag, Can Can, Clawfinger, de Lillos, Seigmen og Bigbang.

Han mottok Radiodagenes hederspris i 2009 og var den første som fikk tildelt Rockheims ærespris under Rockheim Hall of Fame-seremonien i 2017.

