– Dette kan være slutten

Lokale medier og flere kontoer på sosiale medier melder tirsdag kveld at det er hørt skyting og at det brenner flere steder i nærheten av Moria-leiren på Lesvos.

Lesvos Post er blant kildene som melder om branner og skyting i eller ved Moria-leiren på Lesvos sent tirsdag kveld.

Ifølge videoer publisert Facebook-siden Stand By me Lesvos, brenner det flere steder i leiren. Også der rapporteres det om skudd, og at det skal være opptøyer i leiren.

Update: More fires reported, now reached zone 12 and is near the new hospital. As our partners tell us the situation seems totally out of control, people are screaming and fearing for their lives.https://t.co/R6ErlTfDpe — Moria Media Team (@MoriaMediaTeam) September 8, 2020

I helgen ble det for første gang påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, der det nå er iverksatt omfattende testing og smittesporing. Den overfylte leiren som huser nær 13.000 mennesker, er satt i karantene fram til 15. september. Kun sikkerhetspersonell får slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

BRENNER: Bilder fra stedet viser store branner.

Det skal også være stor skogbrannfare i området.

– Kan være slutten

Shirin Tinnesand er på Lesvos, der hun jobber for Stand by me Lesvos. Hun har vært på Lesvos siden mars, der hun er kontaktperson for selvmobiliserte grupper, og hjelper til med ting som er vanskelig for disse gruppene.

Tinnesand forteller at politiet har bedt folk komme seg ut av leiren så fort som mulig. Brannene er ute av kontroll. Hun er ikke overrasket over at situasjonen nå har kommet ut av kontroll.

– Dette er noe vi har advart om siden mars, at folk kommer til å gå i panikk dersom dette ikke blir gjort riktig. Dette var forventet. Folk var klar over at situasjonen kunne komme ut av kontroll. Det er unødvendig. Det går tilbake til at det ikke har vært skikkelig informasjon om det som skjer.

– Folk har ikke blitt informert skikkelig om koronatiltakene, og opplever at de blir arrestert når de blir hentet av frivillige organisasjoner. Derfor har det brutt ut opprør, sier Tinnesand til TV 2.

– Alt er ute av kontroll

Situasjonen i leiren betegnes som helt ute av kontroll. Folk Tinnesand har snakket med forteller at gresk politi har angrepet flyktninger og hindrer de i å forlate leiren, som står i brann.

– Hele Moria er i brann. Bygninger er ødelagt, folk går etter fengselet for å slippe ut fanger, og biler er ødelagt. I tillegg har det blitt avfyrt skudd fra politiet og militæret. Folk blokkerer for brannvesenet, så de får ikke kommet til for å slukke brannene. Folk er i panikk. Det er helt kaos. Dette kan være slutten for Moria, forteller Tinnesand.

Tinnesand mottar videoer fra folk i Moria, og det er hun som legger det ut på Moria Media Teams sosiale medier-kontoer, en konto som drives på vegne av Moria Corona Awareness Team, Moria White Helmets og Moria Academia. Målet er at folk i Moria skal få kommunisere ut det de ønsker. Mens TV 2 snakker med henne tikker det stadig inn nye meldinger og videoer fra kaoset som utspiller seg i flyktningleieren.

– Alt er ute av kontroll. Asylkontoret står i brann, og vil brenne opp. Folk mister alt de eier. De skriver at de forventer at folk vil dø i leiren. Det er ingen kontroll.

– Hele leiren står i brann. Klokken halv tolv fikk jeg beskjed om at det brant fem steder. Det blåser kraftig, og disse brannene har bare spredt seg ut. Mer blir satt fyr på hele tiden. Det er kaos, sier Tinnesand.