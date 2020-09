Nora Mørk hjelper keeperstjernen ut av skademarerittet

Katrine Lunde (40) vil tilbake til verdenstoppen. Lagvenninne Nora Mørk er sikker på at Lunde blir en verdensener igjen.

Katrine Lunde nærmer seg et comeback på håndballbanen 16 måneder etter at hun tok korsbåndet. Hun får god hjelp av Nora Mørk, som har mer enn nok erfaring etter ti kneoperasjoner.

– Jeg har jo en forståelse for det hun går gjennom, og at det tar tid å få de siste prosentene styrkemessig og på det mentale. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få henne tilbake på banen, og det er hun jo, det er bare en liten sjekk som skal til, sier Nora Mørk til TV 2.

Lunde opererte korsbåndet etter skaden i mai 2019, men har måtte gjøre to nye inngrep. Det og korona-tiden har vært med på å utsette comebacket. Hun mangler fortsatt litt på ett hundre prosent styrke.

– Ja, men det er noen få prosent jeg har igjen, så det er ikke snakk om mye, sier Lunde.

– Beg ynn er å bli utålmodig

Målvakten som har fylt 40 år trener for fullt, men slipper ennå ikke til i kamp. September kan gå før hun er klar for spill. Hun stresser ikke, men lengter etter kamp, og vil gjerne være med på neste landslagssamling i månedsskifte.

– Jeg begynner å bli ganske utålmodig, jeg gjør det. Når du trener fullt og ikke kjenner noe til problemene, så har man jo lyst til å spille.

I den siste ventetiden hjelper samtalene med Nora Mørk.

– Det er inspirerende og jeg synes det er godt å sparre med henne. Nora har litt input på forskjellige ting, og har litt tanker, så det er spennende og veldig bra for meg.

Pusher hverandre

Og Nora Mørk er sikker på at Lunde blir en verdensener igjen:

– Det ser veldig bra ut og jeg gleder meg bare helt sykt til hun skal spille. Hun har noen av de treningene hvor hun stenger totalt og det er veldig gøy å se. Jeg synes hun er utrolig god, sier Mørk.

– Kan hun nå verdenstoppen igjen?

– Ja, jeg synes hun allerede har vist de taktene på trening, og hun legger ned mye arbeid, så det er jeg helt sikker på. Katrine blir ikke fornøyd før det blir fantastisk. Det er ingen av oss som er fornøyde med å være gode. Vi vil være sinnsykt gode og pusher hverandre.

– Det blir veldig bra, super bra, sier Lunde og ler. Det er bare å glede seg til desember. (EM)

– Best i verden igjen?

– Jeg håper det, sier målvakten.