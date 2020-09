Siktet for å ha skutt etter isbjørn som angrep teltleir på Svalbard

– Den som skjøt isbjørnen har jo status som siktet, og det vil også bli vurdert opp mot nødrettsbestemmelsene, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl til NRK.

Personen er siktet for overtredelse av Svalbardmiljøloven paragraf 30. Den sier blant annet at «Ingen må jage, fange, skade eller avlive fauna».

Nederlandske Johan Jacobus Kootte (38) ble angrepet av en isbjørn i en teltleir utenfor Longyearbyen natt til 28. august, og døde senere av skadene. Isbjørnen ble så skutt og drept.

De overlevende etter isbjørnangrepet på Svalbard ønsket ikke å uttale seg til pressen, men kom med følgende uttalelse via NTB:

– Vi, de overlevende etter dagens ulykke, er alle dypt berørt av hendelsen som skjedde i morges på campingplassen. Våre tanker går til familien og vennene til den avdøde.

Assisterende Sysselmann, Sølvi Elvedahl sa til TV 2 etter hendelsen at det ikke er uvanlig at man har besøk av isbjørn på denne tiden av året, men erkjenner at det var vært vel mange besøk den siste uken.

– Dette er en tragisk hendelse. Alle som bor her er klar over at vi har en isbjørnfare. Sysselmannen er også klar på at vi ønsker at folk som skal bevege seg utenfor bebodde området, skal man ha med seg skremmemidler, og det er anbefalt å ha med seg våpen, sa hun.