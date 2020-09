Reprisen av VM-finalen endte med identisk resultat

Frankrike og Kroatia møttes i kveld for første gang siden VM-finalen i 2018. Kroatene var ute etter revansj, men franskmennene ville det annerledes.

Frankrike - Kroatia 4-2 (2-1)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!

Frankrike måtte klare seg uten Kylian Mbappé som i går fikk påvist Covid-19. Stjerneskuddet måtte dermed i likhet med Paul Pogba og Tanguy Ndombele, som også har fått påvist koronasmitte, trekke seg fra landslagstroppen.

I VM-finalen for drøyt to år siden vant Frankrike 4-2. I kveldens Nations Leauge-oppgjør ble Kroatia nok en gang hakket for små mot det franske stjernegalleriet, og kampen ble nærmest en reprise fra VM-finalen.

På stillingen 2-2 sendte 21 år gamle Dayot Upamecano Frankrike foran etter 65 minutter, før Oliver Giroud satte punktum fra straffemerket et snaut kvarter før slutt.

Målbonanza

Det startet derimot lovende for kroatene da Dejan Lovren sendte Kroatia foran etter 17 minutter spilt. På en corner endte ballen til slutt hos midtstopperen. Med et strålende førstetouch la 31-åringen ballen til rette før han hamret inn 1-0 målet, som lenge så ut til å bli omgangen eneste scoring.

Men like før pause kom utligningen for de regjerende verdensmesterne. Franskmennene vartet opp med et klasseangrep som Antoine Griezmann fikk æren av å avslutte, og kort tid etter var kampen plutselig snudd.

Wissam Ben Yedder fant Anthony Martial inne i boksen. Avslutningen til Manchester United-angriperen gikk via stolpen og i ryggen på Kroatenes sisteskanse og i mål, dermed sto det 2-1 halvveis.

Reprise av VM-finalen

Over i andre sørget Josip Brekalo for balanse i regnskapet for bortelaget. 22-åringen ble spilt igjennom, før han tilslutt klarte å lirke ballen i hjørnet forbi Hugo Lloris.

Med en liten halvtime igjen av kampen fikk 17 år og ni måneder gamle Eduardo Camavinga sin debut for Frankrike da han kom inn for N`Golo Kante.

Etter 65 minutter spilt var Frankrike tilbake i ledelsen. Hjørnesparket til Antoine Griezmann fant Dayot Upamecano som headet inn 3-2. Et snaut kvarter før sørget Olivier Giroud for at det endte 4-2, akkurat som i VM finalen mellom de to lagene i 2018.

Dermed står Frankrike med full pott i sin Nations Leauge-gruppe, med to seire på like mange kamper.