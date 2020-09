Senket stakkars Sverige: Ronaldo passerte 100 landslagsmål med to perler

Sverige-Portugal 0-2

Se målene i videovinduet øverst.

Cristiano Ronaldo skriver seg inn i historiebøkene med stadig fetere skrift og under stadig flere kolonner.

Ronaldo senket Sverige nærmest på egenhånd med to mål på Friends Arena.

Scoringene var ikke bare vakre, de var betydningsfulle. Frisparket han skrudde inn fra litt over 20 meter like før pause var hans 100. mål for Portugal.

– Det er praktfullt. Et varemerkefrispark av Cristiano Ronaldo. Det er så lekkert og kontrollert, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

I andre omgang skrudde han ballen forbi svenskenes keeper Robin Olsen igjen til landslagsmål nummer 101, denne gang fra åpent spill. Det var også hans sjuende mål på sju kamper mot Sverige, etter et hat trick i 2015.

Mer måljakt

Med 101 mål på 165 landskamper har Ronaldo nå bare iranske Ali Daei foran seg på listen over herrespillere med flest landslagsscoringer. Daei noterte seg for 109.

Målmaskinen er 35 år, men med måten han vedlikeholder kroppen bør nok Daei frykte for rekorden.

– Han ser ut som en 20-åring slik han holder på. Han har perfeksjonert kunsten å score mål, den mannen. Det er ingen som skinner klarer enn ham på dette portugisiske laget, sier Stamsø-Møller.

Svensk mareritt

Sverige kan takke Olsen for at Ronaldo gikk av banen uten matchballen som symbol på at han scoret hat trick, etter at de spilte hele andreomgang med ti mann hjalp neppe «söta bror» heller.

Ronaldos jubileumsmål toppet et svensk marerittminutt helt på tampen av førsteomgang.

Gunnar Svensson fikk nemlig sitt andre gule kort da han laget nettopp frisparket som ga målet.

UTVIST: Svenske Gunnar Svensson får se det røde kortet. Foto: Jonathan Nackstrand

Ledelsen var ikke ufortjent, selv om Sverige hadde stått greit i mot. Robin Olsen hadde vært god og stoppet Ronaldo med to benparader tidligere i kampen, men måtte strekke våpen mot perlefrisparket.

Uheldig utsagn

For stakkars Svensson ble det en «medels» aften.

Svenske medier var ikke sen med å minne midtbanespilleren på hans sitater om Ronaldo før kampen.

– Kanskje er det slik at om Ronaldo er med, så blir laget til Portugal dårligere og det blir litt mer individuelt spill. Det kan kanskje passe oss bra, sa Svensson til Aftonbladet før kampen.

Så ble superstjernens individuelle briljering den avgjørende faktoren. Som så mange ganger før.