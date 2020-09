Jakob Ingebrigtsen vant løpet han egentlig ikke skulle delta i: – Greide ikke å la være

Se løpet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Det ble spekulert i et nytt europarekord-forsøk fra Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter i Golden Spikes-stevnet i tsjekkiske Ostrava tirsdag, men det var tydelig at han gikk mer for seier enn for en spesielt god tid denne gangen.

Det gikk greit for 19-åringen som vant på 3.33,92. Kenyanske Kumari Taki ble nummer to på 3.34,14, australske Stewart McSweyn tre med 3.34,25.

– Det var veldig gøy i dag. Det ble veldig kort tid fra vi ikke visste at vi skulle hit, til vi hadde lyst å løpe. Da var det bare å hive seg på et fly og reise hit, sier Ingebrigtsen etter løpet.

– Jeg har lyst å springe løp. Egentlig mente vi at det ikke passet inn, men rett før fant vi ut at det var noen kjekke utøvere som skulle løpe. Da greide vi ikke la være.

Taktisk løp

Ingebrigtsen lå i feltet store deler av 1500-meteren, og var ikke med på å dra opp tempoet før han tok ledelsen i feltet med litt over en runde igjen.

Derfra var han i ledelsen heile veien i mål, og når turboen kom på de siste meterne var konkurrentene sjanseløse.

– Jeg ville ha et taktisk løp. Nå har jeg løpt tre veldig raske 1500-metere, så er det ikke så mye poeng når vi bare kaster oss med å prøve å springe fort. Vi må prøve litt forskjellige ting, ha det gøy og ikke bare løpe først i front og løpe alene. Det er ikke så gøy, dersom jeg ikke kan løpe fortere enn jeg har gjort før.

Jakob Ingebrigtsen satte europarekord på distansen i Diamond League-stevnet i Monaco 14. august. 3.28,68 slo Mo Farahs tidligere rekord.

I forrige uke vant unggutten sitt første Diamond League-stevne på sterke 3.30,69.

Norsk rekord

I tillegg til Karsten Warholms seier på 400 meter hekk i samme stevne som Ingebrigtsen var det flere gode norske prestasjoner tirsdag.

Hedda Hynne senket Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 800 meter da hun tirsdag løp distansen på 1.59,15 under et stevne i Italia.

Hynne har nærmet seg rekorden tidligere, og hennes personlige rekord før løpet i Rovereto var 1.59,87.

30-åringen vant løpet med 1,36 sekunders margin til toer Lore Hoffmann fra Sveits. Ifølge bloggen friidrett1 er Hynnes vinnertid den fjerde raskeste som er løpt i verden i år.

