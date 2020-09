Selena Gomez: – Alle eksene mine synes jeg er gal

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Selena Gomez bryr seg ikke om at eksene hennes mener hun er gal. Hun leter heller ikke etter kjæreste for øyeblikket.

Artist Selena Gomez (28) dukket nylig opp i en Youtube-video sammen med youtuber Nikki Tutorials der de sminker seg og snakker om livet.

Da de snakker om Gomez sin sminkør, Hung Vanngo, som hun håper en dag skal gjøre hennes bryllups-sminke, kommer de nærmere innpå temaet: gutter.

Mye jobb med gutter

28-åringen forteller at hun er singel nå, og har flere ganger sagt at hun egentlig ønsker seg kjæreste skriver Elle. Det er egentlig ikke sannheten.

– Det er bare morsomt fordi jeg sier noen ganger ting som at jeg vil ha kjæreste, men så mener jeg det egentlig ikke, sier Gomez og legger til:

– Jeg synes gutter er mye jobb.

Gomes forteller også åpent om hva eksene hennes mener om artisten selv.

– Alle eksene mine synes jeg er gal, så jeg bryr meg ikke, sier hun i Youtube-videoen.

Fornøyd som singel

BIEBER & GOMEZ: Selena Gomes var sammen med Justin Bieber i flere år. Foto: VALERIE MACON

Forholdene til Gomez har for det meste vært i medias søkelys. Og det antas at hun skal ha vært singel siden det ble slutt for siste gang i hennes langvarige av-på-forhold med sanger Justin Bieber i 2018. Bieber ble gift med modell Hailey Bieber (før: Baldwin) bare noen måneder senere.

Gomez var også sammen med artisten The Weeknd (Abel Tesfaye), men forholdet deres tok slutt i oktober 2017.

Den tidligere Disney-skuespilleren forteller at det er vanskelig å finne seg en partner når man er i karantene. Hun understreker likevel at hun ikke sier det for å nå ut til de som måtte være interesserte.

– Dette er ikke en invitasjon, sier Gomez kjapt mens hun ler.

Sangeren er derimot glad for å være singel og trives med det.