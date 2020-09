Raser etter nytt nei: – Jeg nekter å la dem medisinere meg

Caster Semenya tapte ankesaken mot begrensning av testosteron-nivåene hos kvinnelige løpere i sveitsiske høyesterett.

Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) innførte en regel som krever at Semenya og andre utøvere med naturlig høyt testosteronnivå må ta hormonregulerende medisin for å få lov å løpe distanser fra 400 meter inntil en engelsk mil (1609 meter).

Det stopper blant annet det sør-afrikanske løpefantomet fra å forsvare OL-titlene på 800 meter fra 2012 og 2016 i Tokyo-OL, om det går neste sommer.

Semenya har anket regelen gjentatte ganger. Først gjennom idrettens voldgiftsdomstol, så gjennom det sveitsiske rettssystemet. Nå virker saken å ha nådd en konklusjon i høyesterett.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg nekter å la World Athletics medisinere meg eller stoppe meg fra å være den jeg er, sier Semenya ifølge BBC.

– Å ekskludere kvinnelige utøvere, eller å sette helsen deres i fare, bare på grunn av deres naturlige ferdigheter setter World Athletics på feil side av historien.

Sveitsisk høyesterett melder følgende om dommen:

«Det er legitimt å bekymre seg for rettferdighet i sport. Det er et sentralt prinsipp i idrett og en av pillarene som konkurranser er tuftet på.»

De skriver også at World Athletics' regler ikke bryter med sveitsisk lov.

Semenya vurderer nå hvilke muligheter hun har.

– Jeg vil fortsatt jobbe for menneskerettighetene til kvinnelige utøvere, både på og av banen, helt til vi fritt kan løpe slik vi ble født. Jeg vet hva som er rett og jeg vil gjøre alt jeg kan for å beskytte menneskerettighetene til unge jenter over alt.

29-åringen har tidligere åpnet for å løpe 200 meter i Tokyo-lekene.

For den distansen trenger hun ikke hormonbehandling, men det er langt fra hennes beste distanse. Semenyas personlige rekord er 24,26. OL-kravet er 22,80.