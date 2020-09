Mafiaboss amok på cella – spiste finger til fengselsbetjent

En finger forsvant etter at mafiabossen Giuseppe Fanara gikk til angrep på syv vakter under en celleinspeksjon i juni.

Den sicilianske mafiabossen Guiseppe Fanara (60) soner en livstidsdom i fengselet Rebibbia i Roma.

Fanara, som er en del av klanen Cosa Nostra, ble underlagt soningsregimet kalt artikkel 41-bis. Det er et skjerpende lovtillegg som regulerer unntak fra strafferettspleien og kriminalomsorgen, og som fratar Fanara normale soningsrettigheter.

Artikkelen brukes spesielt for straffedømte i alvorlige mafiasaker, men også mot andre kriminelle myndighetene anser som ekstremt farlige, og som må isoleres fra andre for å hindre at de kan fjernstyre sin virksomhet.

I juni hadde Fanara sonet ni år av den livslange dommen. Da gikk han til angrep på syv vakter under en celleinspeksjon, ifølge den italienske avisen Il Messager.

Spiste finger

Ifølge den italienske avisen skal en av fingrene til en vaktene sporløst forsvunnet etter angrepet.

– Fanara bet av en av vaktenes lillefinger på høyre hånd. Fingeren forsvant, noe som gjorde at aktor konkluderte med at fingeren hadde blitt spist, skriver Il Messager, ifølge The Guardian.

Fangen gikk deretter til angrep på ytterligere seks vakter mens han brukte en kost som våpen.

– Jeg skal skjære over strupen deres som griser, skal han ha ropt, skriver avisen.

Mafiabossen har siden blitt overført til høysikkerhetsfengselet Sassari på Sardinia.

Skulle løslate mafia

Tidligere dette året bestemte italienske myndigheter seg for løslate flere eldre mafiabosser, hvorav noen av dem tilhører Cosa Nostra.

Avgjørelsen skapte så stor motstand, at myndighetene så seg tvunget til å utsette løslatelsene og gjøre en revurdering, skriver The Guardian.