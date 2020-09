Håndball-EM spilles kun i Trondheim

Det skulle vært tre norske arrangørbyer under håndball-EM, men koronasituasjonen gjør at det kun blir Trondheim.

– Vi har gjennom de siste månedene og ukene sett på mange ulike alternativer for hvordan mesterskapet skal avvikles. En helt avgjørende brikke falt på plass da vi fikk økonomisk garanti fra Kulturdepartementet. Det er vi svært takknemlige for. Uten den støtten hadde det ikke blitt noe EURO 2020 på hjemmebane for Håndballjentene, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, på Håndballforbundets nettsider.

Nå planlegges mesterskapet med et maksantall på 200 tilskuere ved hver kamp. Det skulle vært spilt kamper i Stavanger og Fornebu også.

– Vi har fortsatt en omfattende jobb å gjøre. Vi må nå intensivere dialogen med norske myndigheter for å se på mulighetene for at land som ikke kommer fra EØS/Schengen-området, kan komme til Norge. Vi må også avklare med EHF (Det europeiske håndballforbundet) hvordan avtalen vi har inngått med dem skal tilpasses, i og med at dette blir så å si et rent TV-mesterskap, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

To av de innledende gruppene spilles i danske Herning og Frederikshavn.

EM arrangeres i perioden 3.-20. desember.

Forrige gang Norge hadde hjemmemesterskap for kvinner var VM i 1999, som ga gull. I 2010 spilte Norge deler av EM på hjemmebane.

(©NTB/TV 2)