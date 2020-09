Everton fortsetter kjøpefesten

Everton bekrefter på sin hjemmeside at de henter Abdoulaye Doucouré fra Watford. Ifølge Sky Sports må «The Toffees» ut med rundt 230 millioner kroner for 27-åringen.

Den franske midtbanespilleren blir dermed Evertons tredje store signering på få dager, etter at både brasilianske Allan (29) og James Rodríguez (29) har kommet inn portene på Goodison Park.

Carlo Ancelotti går inn i sin første hele sesong som Everton-manager. I TV 2s Premier Leauge-podkast er tidligere sportsdirektør i blant annet Monaco og Start, Tor Kristian Karlsen gjest i episoden som tar for seg Everton. Han har liten tro på at kjøpefesten til de blå fra Liverpool vil gi noen braksuksess.

– Everton har investert store summer de siste årene som gjør at forventningene rundt øker. Jeg synes det er litt mange «mette» spillere som har blitt hentet, sier Karlsen, og sikter spesielt til James Rodríguez.

Den tidligere sportsdirektøren mener Everton har feil strategi, og de ikke har klart å bygge kultur og funnet et fundament.

– Jeg mener at man har sett dette her andre steder tidligere. Det kommer inn veldig rike eiere, og så skal man løpe før man kan gå. Det er litt tilfeldig hvor du havner i sjiktet mellom 6. og 14. plass. Det at de er blitt seks eller sju noen år betyr ikke at man gjennom noen gode navn er oppe på 4.- 5. plass. Den barrieren der er tøff å bryte. De har bygget ting på feil måte, sier Karlsen, som mener Everton har gått litt for fort frem.

Merseyside-laget har i følge transfermarkt.com brukt nærmere 6 millarder kroner på spillerkjøp de fire siste sesongene.

– Jeg tror de for all overskuelig fremtid er litt låst som et lag i midtsjiktet på tabellen. Jeg er ser ikke at dette er konturene av et lag som plutselig skal slå seg gjennom til Champions Leauge, men jeg tror heller ikke de kommer til å tulle seg inn i noen nedrykksstrid, sier Karlsen.

Hele episoden som tar for seg Everton før 2020/2021-sesongen kan du høre her.