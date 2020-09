Erna Solberg ikke redd for bråk med Hviterussland og Russland: – Det var et vidunderlig møte

Midt oppe i koronakrisen og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i Østersjøområdet, valgte statsministeren å legge sin første utenlandstur siden mars til Litauen.

Ingen var mer takknemlig for det enn Svetlana Tikhanovskaja.

Hun fikk tirsdag mer tid med Erna Solberg enn presidenten i landet der hun har måttet søke dekning fra forfølgelse i hjemlandet.

– Det var et vidunderlig møte, sier den hviterussiske opposisjonslederen til TV 2.

– Fordi vi begge er kvinner, og som du vet finner kvinner alltid noe å snakke om når de møtes, ler hun.

Ikke redd for reaksjoner

Svetlana Tikhanovskaja benekter at hun er noen lederskikkelse for de fredelig protestaksjonene som har lammet Hviterussland i én måned.

De siste ukene har likevel verdenslederne stått i kø for å snakke med henne, og det er ingen tvil om at mange av hennes landsmenn ser opp til henne.

Men Erna Solberg ble den første, med unntak av statsministeren i vertslandet Litauen, som fikk et møte med 37-åringen ansikt til ansikt.

Det blir lagt merke til.

Solberg er ikke redd for negative reaksjoner fra regimene i Hviterussland og storebror Russland.

– Det tenker jeg at de må leve med. Vi er tydelig i vårt budskap om at vi er her for å lytte og høre. Og med stor respekt for at dette selvfølgelig er et internt anliggende i Hviterussland, sier statsministeren til TV 2.

KORONATILTAK: Litauen har for øyeblikket lavere smittetall enn Norge, men til gjengjeld påbud om munnbind i offentligheten. Statsministeren benyttet sitt besøk i Litauen til også å besøke de 120 norske soldatene som er på NATO-oppdrag i landet. Foto: Øystein Bogen TV 2.

- Intet maktbegjær

Tikhanovskaja hadde ingen erfaring i politikken før mannen hennes Sergej i vår ble fengslet på grunn av sin politiske aktivitet.

Det var da engelsklæreren bestemte seg for å stille som motkandidat til Aleksander Lukasjenko i presidentvalget 9. august.

Lukasjenko, som har styrt landet med jernhånd i 26 år, påberopte seg senere seier, angivelig med over 80 prosent av stemmene, noe opposisjonen mener er løgn.

Erna Solberg var tirsdag full av anerkjennelse for den beskjedne kvinnen som har mobilisert hviterusserne til felles kamp for demokrati og rettferdige valg.

– Hun er en oppriktig aktivist i den forstand at hun har engasjert seg for forandring i landet sitt. Hun har mobilisert store menneskemengder fordi hun vil ha forandring. Det fins ikke noe maktbegjær eller politisk organisering, sier Solberg til TV 2.

– Støtten hjelper

Selv om det fra Hviterussland nå meldes om stadig flere arrestasjoner, forsvinninger og vold mot opposisjonsaktivister, tror Tikhanovskaja møtet med Solberg vil ha en effekt på Aleksander Lukasjenko.

– Jeg tror han følger med. Og at han bekymrer seg både for situasjonen i Hviterussland og for det faktum at verdenssamfunnet ikke aksepterer at han lenger er en legitim leder, sier hun til TV 2.

I en emosjonell appell under en pressekonferanse i den norske ambassadørens bolig tirsdag ettermiddag, anerkjente hun likevel at veien frem til målet kan bli lang.

– Be for oss. Husk oss og støtt oss i vår kamp for frihet!