Arina Aamir (15) ble drapstruet og hetset etter SIAN-kritikk – nå anmelder hun truslene

Arina Aamir i Unge Høyre har blitt utsatt for hets og drapstrusler etter to kronikker og en TV-opptreden. Nå har hun overlevert over 25 skjermbilder til politiet.

Truslene begynte ifølge Aamir etter at hun markerte seg i kronikken «Hvordan bekjempe SIAN?» i avisen Vårt Land 31. august. Deretter skrev Aamir en kronikk i Aftenposten 1. september med overskriften «Som norsk muslim bruker jeg stemmen til å stå opp mot SIAN».

Da hun møtte SIAN-leder Lars Thorsen til debatt hos TV 2 sist torsdag, rant det over.

Nå har hun mottatt såpass mange meldinger og telefoner med hets og drapstrusler at hun har valgt å anmelde forholdene.

– Jeg var forbedret på at jeg kom til å møte motstand, men at det skulle gå så ut av kontroll var jeg ikke forberedt på, sier Aaamir til TV 2.

Det var VG som først omtalte anmeldelsen.

Se debatten mellom Thorsen og Aamir under.

Over 25 skjermbilder

– Meldingene går på at jeg skal pelle meg tilbake der jeg kom fra, at jeg burde bli sperret inne og at jeg må bli gjort slutt på, forteller Aamir.

Noen kritiserer også at hun som 15-åring har valgt å markere seg i samfunnsdebatten.

– En kommentar sa for eksempel at jeg burde vente til jeg er 45 år og tørr bak øra før jeg ytrer meg i samfunnsdebatten, sier hun.

Aamir forteller at hun har overlevert over 25 skjermbilder med anslagsvis fem kommentarer på hver til politiet.

– Meldingene er skremmende, men jeg har anmeldt dette til politiet, og det er trygghet. Nå håper jeg at politiet tar anmeldelsen på alvor, for konsekvensen av en ytring skal ikke være at man blir truet på livet, sier hun.

Får kritikk for alderen

Flere har uttalt at det var kritikkverdig at en 15 år gammel jente møtte SIAN-lederen til debatt hos TV 2. Selv sier Aamir at hun er glad hun fikk anledning til å stille, og hun mener at alderen hennes ikke burde stoppe henne.

– Jeg synes det er beklagelig at folk dømmer meg på grunn av alderen. Jeg er ung, men ikke uerfaren. I tillegg er unges deltakelse i samfunnet like viktig som for andre aldergrupper. Vi må få ytre oss uten å måtte møte den motstanden som jeg opplever nå, sier hun.

Flere kaotiske demonstrasjoner

I løpet av de to siste ukene har to markeringer SIAN har arrangert trukket tusenvis av motdemonstranter.

I Bergen ble det kaotisk da flere personer tok seg over gjerdene og angrep blant annet SIAN-leder Lars Thorsen. Politiet svarte da med tåregass.

Under en demonstrasjon i Oslo så politiet seg nødt til å avbryte markeringen av fare for liv og helse.