Warholm mislyktes i verdensrekordforsøket

Se løpet øverst. Video fra NRK.

Karsten Warholm løp inn til 47,62 i verdensrekordforsøket på 400 meter hekk i Ostrava tirsdag.

24-åringen slo oppgitt ut med armene etter målgang og virket ikke å forstå den svake tiden, hans dårligste i 2020.

Dermed står amerikanske Kevin Youngs rekord på 46,78. Den har stått siden OL i Barcelona i 1992 - 28 år.

– Det er alltid fint å få en seier, men jeg ble litt overrasket i kveld. Jeg trodde virkelig at jeg var en del raskere. Kanskje ble jeg litt sliten mot slutten, sier Warholm i en uttalelse til arrangøren.

– Men det er fortsatt et godt resultat. Dette er idrett og man må ta det man får.

I intervjuet sier han også at det er hans plan å løpe Diamond League i Roma torsdag 17. september, men at tiden vil vise om det blir noe av.

Tyvstart

Det hjalp neppe for det norske løpsfenomenet at det i det første startforsøket ble en tyvstart. Warholm svidde av en del krutt da han løp nesten hele veien til den første hekken før han stoppet for omstarten.

Da løperne først kom avgårde var sunnmøringen fullstendig suveren i feltet, men han hadde ikke det sedvanlige trykket i steget. Det ga seg utslag i at han brukte flere steg enn vanlig før begge de to siste hekkene.

– Det var utrytmisk. Det gikk bra til han var halvveis, så ble det veldig rotete i utgangen av siste sving. Han mistet fart, begynte å trippe foran både nest siste og siste hekk, og da taper du så mye tid at det er håpløst å snakke om verdensrekord. Da blir det et halvbra løp, sier TV 2s friidrettsekspert Johan Kaggestad.

– Kan han ha blitt preget av verdensrekord-snakket?

– Ja, det kan han nok. Enten bevisst eller ubevisst, men jeg tror ubevisst. Nå er Leif Olav Alnes og Karsten veldig gode til å få satt dette på plass på en rolig måte og ikke bli veldig fanatisk opptatt av det å skape store prestasjoner, men heller bare vite at om treningen har vært god nok, så kommer resultatene. Men det blir et jag etter verdensrekord, og den Kevin Young satte i 1992 i Barcelona er så god at den tar du ikke på bestilling. Jeg tror den må komme på en dag der man ikke er så anspent og kanskje ikke er så sikker på at det blir verdensrekord.

Tiden 85 hundredeler over Youngs verdensrekord kan ikke beskrives som annet enn en skuffelse etter at han bare var ni hundredeler bak rekorden i Stockholm for noen uker siden. Da med en klønete siste hekkpassering.

God tid historisk

Alt var lagt til rette for 24-åringens rekordforsøk. Sunnmøringen ble hentet ned til Tsjekkia i privatfly og arrangøren flyttet løpet to timer frem for å sørge for ideelle vær- og temperaturforhold.

– Jeg spurte arrangørene om å flytte denne øvelsen, og jeg er glad for at de gjorde det. Man vet aldri hvordan det går, sier Warholm.

Historisk sett er 47,62 selvsagt en god tid. Bare tre europeere har løpt raskere noensinne, og tiden er langt bedre enn da Warholm ble verdensmester i 2017: 48,35.

– I dag var han anspent, det var ikke Karsten Warholm på sitt aller beste. Det må være lov. Tiden er kjempegod. For noen år siden hadde vi stønnet og sagt «himmel og hav, en nordmann son løper 47,6 på 400 meter hekk er jo enormt bra», men det er jo ett sekund dårligere enn det de har satt som mål, sier Kaggestad.

Åtte norske friidrettsutøvere har satt en offisielt anerkjent verdensrekord. Siste var Trine Hattestad i spyd i 1992. Ingrid Kristiansen (5000 og 10.000m), Grete Waitz (3000m), Terje Pedersen (spyd), Egil Danielsen (spyd), Audun Boysen (1000m), Sverre Strandli (slegge) og Charles Hoff (stav) er de andre.