Krever svar etter morens korona-død: – Hun hadde ikke behøvd å dø

VÄLLINGBY/SÖDERTÄLJE (TV 2): Dusanka Jankovic (77) kjempet seg gjennom en tøff kreftbehandling, men ble koronasmittet da hun lå til rehabilitering på et sykehjem. Datteren mener moren ble sviktet.

– Jeg tenker på henne hver dag. Det er tøft å tenke på at hun led så mye de siste månedene hun var i live.

Marina Kostic plukker vekk noen visne blomster, og retter på en av englene på foreldrenes grav. Et trekors markerer morens siste hvilested ved kirkegården i Södertälje, sørvest for Stockholm. Gravsteinen kommer først på plass om ett år.

– Hun likte engler. Vi har to her, én til pappa og én til mamma, sier Marina Kostic til TV 2.

Det har nå gått drøye fire måneder siden moren på 77 år gikk bort. Det var den svenske avisen Expressen som skrev om Dusanka Jankovic først.

– Hun hadde ikke behøvd dø

Fortsatt hjemsøkes Marina av tanken på hvordan moren døde.

KREFT: Dusanka Jankovic kjempet seg gjennom en tøff kreftbehandling før hun fikk covid-19-viruset. Foto: Privat.

– Alle skal vi jo dø, men hadde de gjort jobben sin så hadde mamma levd i dag, sier Marina bestemt.

Det hele startet da Dusanka fikk påvist aggressiv livmorhalskreft i februar. Hun måtte gjennom en tøff kreftbehandling ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, i alt 25 strålebehandlinger.

For at moren skulle slippe reising mellom hjemmet i Södertälje og sykehuset, ble hun lagt inn på en avdeling ved Stockholms sjukhem.

Her skulle moren få stell og komme til hektene etter strålingen.

– Hun kjempet seg gjennom behandlingen, og ble erklært frisk. Hun skulle egentlig reise hjem. Men samme dag testet hun positivt på covid-19, forteller Marina.

Svenske sykehjem hardt rammet

Av over 5800 som har dødd av koronarelaterte årsaker i Sverige, har om lag halvparten mistet livet ved landets syke- og aldershjem. Også ved sykehjemmet der Dusanka Jankovic lå, fikk man inn koronasmitte.

Marina reagerer på at moren, som var i en særlig risikogruppe etter kreftbehandlingen, ikke ble isolert i større grad.

– Mamma, som de visste var skjør, burde de ha vært ekstra forsiktige med. Men pleierne kom inn på rommet hennes uten smittevernutstyr selv om de hadde vært hos koronapasienter før, sier hun.

– Der gjorde de en feil. Hadde de ikke gjort det, hadde ikke mamma blitt smittet, mener Marina.

Hun forteller at moren ble testet jevnlig da hun gjennomgikk strålebehandlingen. Ingen i familien fikk besøke moren, men fordi 77-åringen hadde blitt lagt inn på en palliativ avdeling for mennesker i livets sluttfase, fikk andre pasienter på avdelingen motta besøk.

Marina er overbevist om at moren ble smittet mens hun var innlagt på Stockholms sjukhem.

INGEN BESØK: Ingen i familien fikk besøke Dusanka de siste månedene pga. risikoen for koronasmitte. Foto: Privat.

55-åringen skjønte raskt hvilken vei det bar da moren fikk påvist covid-19-viruset.

– Jeg visste at hun ikke ville greie det. Immunforsvaret hennes var null etter kreftbehandlingen. Hun kjempet og kjempet, men etter to uker orket ikke kroppen hennes mer.

Mislyktes med å holde smitten ute

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har erkjent at de har mislyktes i å holde koronaviruset unna sykehjem.

Men også for dem som jobbet innen eldreomsorgen i Sverige, var det tøffe tak da pandemien herjet som verst, forteller talsperson for fagforeningen Kommunal, Elisabeth Antfolk. De representerer 3700 medlemmer innen privat eldreomsorg.

– De hadde det fryktelig da det stod på som verst, sier Antfolk.

TØFT: Fagforeningstalsperson Elisabeth Antfolk sier deres medlemmer hadde tøffe tak da koronaviruset herjet som verst. Foto: Hilde Gran/TV 2.

– Vi fikk meldinger om mangel på smittevernutstyr, på at man mente eldre var blitt smittet, men at man manglet tester og at man ikke hadde personale nok.

Hun forteller at ved enkelte arbeidsplasser ble halvparten av de ansatte også smittet.

– Vi fikk nødanrop fra medlemmer som sa «vi strekker ikke til for de eldre, de ligger og dør alene».

Sverige har nedsatt en koronakommisjon som skal granske landets håndtering av koronapandemien. Antfolk håper det vil gi noen svar på hvorfor det gikk så galt.

– Jeg jobber selv som vernepleier, og i løpet av denne pandemien har jeg aldri trodd at man ville klare å holde viruset ute fra syke- og aldershjem, sier hun.

– Vi må finne ut av hvordan vi kunne ha vært bedre forberedt når smitten og viruset først kom.

Søker svar

Noe av det som plager Marina mest er tanken på at moren ikke fikk treffe familien de siste månedene hun var i live.

VIL HA SVAR: Marina Kostic vil ha svar på hva som gikk galt da moren ble smittet av koronaviruset. Foto: Hilde Gran/TV 2.

– Det gjør veldig vondt å tenke på at jeg ikke fikk være sammen med henne. Hun led mye de siste månedene, først kreften og deretter covid, forteller hun.

Marina planlegger å rapportere morens dødsfall til den svenske tilsynsmyndigheten innen omsorgstjenester, IVO. Hun mener moren ble sviktet.

– Hun hadde ikke behøvd å dø, hun kunne ha levd i 10 år til minst. Det er jeg sikker på.

TV 2 har vært i kontakt med Stockholms sjukhem, men de vil ikke medvirke i TV 2s reportasje eller kommentere enkeltsaker.