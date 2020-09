Fire eksponert for hvitt pulver hos bedrift – politiets bombegruppe på vei

Totalt er fire personer eksponert for pulveret, opplyser operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

– Det er to personer som har vært i rommet, altså direkte eksponert, og det er to som har vært i tilknytning til dette rommet, sier hun.

Det var ved 14.30-tiden at politiet fikk melding fra Sotra-bedriften om postforsendelsen med hvitt pulver.

Kom i posten

– Vi har fått en plastkonvolutt med noe pulver i. Det kom i posten i dag, sier styreleder Karsten Høyland i Hoeylands Rederi AS overfor Bergensavisen.

Høyland er i tillegg til styreleder for rederiet også styremedlem i Sartor Shipping, SAR Offshore AS og Ocean Viking As.

Konvolutten med hvitt pulver var stilet til redningsskipet Ocean Viking.

Det sier daglig leder Trym Jacobsen i Høyland Offshore til Bergensavisen.

Ocean Viking er en gjenganger i nyhetsbildet på grunn av dets oppdrag for organisasjonen SOS Méditerranée i Middelhavet, der det henter opp flyktninger fra båter.

Bombegruppa på plass i kveld

Operasjonsleder Knappen opplyser at brevet nå er avlåst på et rom, og at personene som er eksponert, er håndtert «på den måten man skal håndtere personer som har vært i kontakt med denne typen trusler».

Ingen har symptomer eller kommet til skade i forbindelse med hendelsen.

Alle personer er ute av det aktuelle kontorbygget, som er avlåst i påvente av nasjonale bistandsressurser fra Oslo i form av politiets bombegruppe. Forventet ankomst er klokken 21.

– De vil være på plass i løpet av kvelden, sier Knappen.

Vi har opprettet en undersøkelsessak, og vi vil videre foreta vitneavhør. I tillegg har vi god dialog med brann og ambulanse på stedet, sier Knoppen til TV 2.