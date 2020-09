Følg TV 2s direktesendinger før PL-starten onsdag, torsdag og fredag fra 10.00-16.00 på TV 2 Sumo, tv2.no og i TV-flatene!

Når Premier League-sesongen starter opp igjen til helgen, er det for første gang i dens historie med Liverpool som regjerende mester.

De rødes triumf forrige sesong var den første ligatittelen siden 1990, for en klubb som også sikret seg Champions League-trofeet sesongen i forveien. Nå er en hel fotballverden spent på om Jürgen Klopps mannskap kan gjenskape suksessen på ny, noe som selvsagt ble tema i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast.

– Man kan se på Manchester City, som slipper seg ned på noen ting, som gjenvinning og dueller, og så ryker mange poeng. Lagene rundt blir også mer sultne. Det er veldig lite som skal til før Liverpool ikke er overlegne lenger, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Han påpeker at de røde må være akkurat like gode på de små, «kjedelige», detaljene, fordi det er nettopp dem som har skilt dem fra de resterende lagene de siste par årene.

– Det er blitt tullet med at andreballer er blitt en klisje i fotballen, men det er jo en av nøklene til Liverpool. De har vært helt rå på det. Vi hører van Dijk og Klopp snakke om det etter kamper. Sånne ting, som det å få midtbanespillerne til å åpne rom, må være på plass. Man skal ikke slippe seg veldig mye ned før det begynner å koste poeng, sier Osnes.

Kjendissupporter har ingen tro på metthetsfølelse

I podkasten - som er en av 20 spesialepisoder som spilles inn før sesongstart - er også Liverpool-supporter Rasmus Wold på plass. Han er klokkeklar på at man ikke får se noen mett utgave av favorittlaget denne sesongen.

– Jeg tror det er ganske vanskelig å få den metthetsfølelsen under Jürgen Klopp. Han er en enorm motivator. Alle spillerne sier at det å løfte en bøtte bare gir lyst på mer. Det så vi etter Champions League-triumfen. Det er så mange gode spillere i verdenstoppen, i sin beste alder, som skjønner at de er i en av verdens beste klubber i den beste perioden av sine fotballkarrieren. De skjønner at det er nå de skal hente alle de pokalene som de skal snakke om i mange, mange år fremover, sier komikeren.

GLEDER SEG TIL SESONG: Rasmus Wold, her på Gullruten i fjor, er klar for en ny sesong i toppen av engelsk fotball for favorittlaget. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Praten dreier også inn på overganger, der Liverpool denne sommeren også har stått litt på sidelinjen mens rivalene rundt dem har forsterket betraktelig. Blant annet ble det hos enkelte deler av merseysidernes supportergruppe ropt varsko her da Chelsea snøt dem for Timo Werner tidligere i sommer.

– Jeg tror kontinuitet er en undervurdert faktor i dagens fotball. Supportere har veldig enkelt for å se på stjernenavn og store navn, og ikke planen bak. Jeg ville veldig gjerne ha Timo Werner, en av verdens beste spisser som også kan spille på kanten. Han er perfekt i Klopps system. Men så må man tenke på at de nettopp har hentet Minamino, som egentlig kan bekle de samme posisjonene. Hvor grådig skal man bli? spør Wold retorisk, og fortsetter:

– Du har den fronttrioen som har blitt hyllet i mange år nå. Er ikke den god nok lenger fordi man ikke fikk Timo Werner? Den er jo mer enn god nok. Så kan man si: Hva hvis en av dem blir skadet? Da har man Minamino, Brewster og Harvey Elliott kan ta steg. Da begynner det å falle litt i kvalitet, men det er mye potensial. Hjertet mitt vil jo at disse ungguttene skal ta steget, fordi jeg har mer troen på dem enn jeg har hatt på veldig lenge. Så selv om Timo Werner åpenbart hadde forsterket Liverpool, og 99,9 prosent av supporterne ville ha ham i klubben, så er det negative sider ved å hente spillere også.

TV 2-kommentator hyller potensiell signering

En mann som er blitt linket inn stadionportene på Anfield er imidlertid Thiago Alcantara, en signering Osnes går langt i sin beskrivelse av.

– Det ville vært en enorm signering. Slik han har sett ut, i hvert fall i Champions Leafue-innspurten, så ser han i mine øyne ut som verdens beste fotballspiller. Han har sett helt fantastisk ut, sier Osnes.

Mange vil ta til orde for at et Liverpool-lag som vant ligaen i overlegen stil ikke trenger de store forsterkningene, men samtidig minnes det samtidig om at den poengmessige kurven var betydelig nedadgående gjennom sesongen. Fram til Champions League-tapet mot Atlético Madrid i februar tapte de kun to kamper, hvorav en av dem var da de stilte juniorlaget i ligacupen, mens det på de 16 kampene som er spilt etter det er blitt hele seks tap.

– Det blir jo litt sånn. De feiret serietittelen og det var ikke tilskuere på kampene. Det er veldig menneskelig. Det er naturlig at man slipper seg litt ned. Når man starter med blanke ark, tror jeg det blir noe helt annet. Det var en lærepenge som ikke hadde noe å si, sier Osnes. Også komiker Wold er klar på at det ikke spilte noen rolle at man endte sesongen på 99 poeng i stedet for å bryte den magiske 100-grensen.

– Det er som at du har fullført din første maraton i livet, og så kommer du i mål der det står en og sier at han ikke tror du kan løpe 60-meteren på sju blank, spøker Liverpool-supporteren.



Samtidig håper han at Klopp legger vekt på tapene i større grad enn han selv gjør. Hør mer om det, samt panelets vurdering av hvorvidt det er lettere å vinne Premier League når de 30 årenes ventetid er forbi, hvilke lag som står og venter i horisonten hvis de skulle glippe og mye mye mer i TV 2s Premier League-podkast nå!