Gunhild Stordalen får lederrolle på FN-toppmøte

– Det har vært drømmen min i alle år å kunne bidra med å skape en reell forskjell som gjør verden til et bedre sted. Det at jeg, Gunhild fra Muggerud, får en stemme når de viktigste beslutningstakerne samles er stort, sier Gunhild Stordalen til TV 2.

– Dette har jeg drømt om siden jeg var barn, og dette er også en stor annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort i EAT, sier hun.

Stordalen får nemlig en lederrolle når verdens beslutningstakere skal samles til FN-toppmøte om mat og matsikkerhet neste år.

Toppmøtet blir et resultat av at sult og underernæring igjen øker globalt, etter flere år med tilbakegang, meldte Regjeringen i fjor.

Spise bærekraftig

Stordalens rolle på møtet blir å lede arbeidet med hvordan verdens befolkning kan spise mer bærekraftig.

– Internasjonale toppmøter endrer sjelden verden av seg selv, og spesielt ikke nå gitt det globale politiske klimaet. Målet er derfor å bygge en ustoppelig global bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. På denne måte kan vi oppnå de omfattende endringene som verden sårt trenger, sier Stordalen.

Hun understreker at omstillingen til bærekraftig mat er like viktig som omstillingen til fornybar energi for å nå bærekraftsmålene.

– Dette er hele EAT-modellen, å få alle aktørene til å samles rundt bordet og se på at det finnes mange løsninger som er win-win, sier Stordalen.

– Hvordan skal du få amerikanerne til å slutte å spise burgere?

– Mindre kjøtt og mer planter er noe av det viktige. Når det er fristende og godt å spise bærekraftig, så vil folk ha det, så vi må få opp produksjonen og gjøre det tilgjengelig, sier hun.

Norden viktig

Hun mener de nordiske landene spiller en viktig rolle i arbeidet med å endre verdens matsystemer.

– Regjeringen vår har vist sterk internasjonal ledelse når det gjelder hav og fiskeri. Bærekraftig forvaltet fiskeri og havbruk vil spille en avgjørende rolle i å tilrettelegge for et bærekraftig og sunt kosthold globalt. Verden har viktige ting å lære av norsk landbrukspraksis, ikke minst når det gjelder dyrehelse, samtidig som vi erkjenner at det å sikre en voksende jordbruksnæring vil kreve store endringer, sier Stordalen.