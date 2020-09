Raser mot flyplass for brudd på koronaregler

GOD KVELD NORGE (TV 2): Interiørdesigner Halvor Bakke hevder det ikke var rom for å holde én meter avstand på Trondheim lufthavn da han skulle fly. Han mener flyplassen bør skjemmes.

Da interiørdesigner Halvor Bakke (49) nylig skulle fly hjem var det lite som minnet om en tid preget av en pandemi da han ankom Trondheim lufthavn.

Sammen med andre reisende ble Bakke stående tett i kø for å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen. Han sier at det ikke var rom for å holde minst én meter avstand, som er anbefalt som følge av koronapandemiens smittevernsregler.

– Vi sto oppå hverandre fordi noen ikke har gjort jobben sin, sier Bakke.

Vanskelig å følge smitteregler

Han forklarer at køen buet på noen steder slik at køen gikk dobbelt inn til sikkerhetskontrollen, og folk ble stående der i minst 40 minutter før de var gjennom.

I tillegg til dette kom også andre reisende som måtte krysse køen for å sjekke inn bagasjen sin. Bakke er ikke fornøyd med måten Trondheim lufthavn har håndtert situasjonen på, og reagerer på at det var så få sluser som faktisk var åpnet.

– Det var tydelige plakater om at vi måtte holde én meter avstand, men hvordan kan man gjøre det når det bare er en sluse åpen? spør han og legger til:

– Flyene er jo planlagt, det er ikke slik at flyene plutselig skal gå. Da må de forstå at alle slusene skal være åpne, forteller han.

49-åringen forklarer at hele terminalen var preget av kø som førte til vansker for å kunne følge de anbefalte smittevernsreglene for koronapandemien.

– Det er totalt uakseptabelt, sier Bakke som mener det handler om folks helse.

Bakke understreker at han reagerer på opplegget nettopp på grunn av korona, og mener det hele handler om ansvar.

– Hun stakkars dama i security var smørblid og gjorde så godt hun kunne, det er ikke hennes feil. Det er mennesker som sitter bak som har planlagt vaktskifter som har ansvar, sier han.

Fem sure fjes

Interiørdesigneren var på vei hjem fra innspilling av «Eventylig oppussing» da han havnet i kaoset. Han valgte å tagge flyplassen i sin Instagram-story for å gi beskjed om at han ikke syntes det var greit.

– Jeg har ikke hørt noe fra flyplassen. De burde sitte i en krok og skjemmes til neste år, sier Bakke til God kveld Norge.

I den ene videoen Bakke postet trykker han flere ganger på det røde, sure fjeset etter å ha gått gjennom sikkerhetskontrollen.

SKULLE FLY HJEM: Halvor Bakke mener det var alt for få sluser som var åpne da han skulle gjennom sikkerhetskontrollen. Det førte til lange, tette køer. Foto: Instagram/halvor.bakke

– Jeg var så fortvilet og sur, og i kombinasjon med lavt blodsukker ble det hele fem sure fjes, sier Bakke.

– De fortjente det, legger han til.

Legger seg flat

Lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn, Marit Helene Stigen, skriver til God kveld Norge at de legger seg flat og beklager for situasjonen som oppstod i sikkerhetskontrollen.

– Dette er ikke i tråd med vår standard. Som følge av dette har vi nå satt inn ekstra ressurser, og vil åpne flere løp i sikkerhetskontrollen, på de tidspunktene vi forventer stor trafikk, sier hun til God kveld Norge.

Hun forklarer at koronapandemien har medført endringer i flyprogrammet som påvirker driften av Avinors lufthavner.

– Endringene skjer ofte på kort varsel, og påvirker våre prognoser for hvor mange passasjerer som vil reise til og fra flyplassen til enhver tid, sier Stigen.

Hun forklarer at de jobber kontinuerlig for å ha riktig bemanning og for å aldri overstige deres servicestandard.

Tar smittevern på alvor

Stigen forteller at Avinor følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene og tar smittevern på alvor.

Derfor har de innført en rekke tiltak for å sikre at avstandsreglene kan holdes, og at passasjerene minnes om å følge smittevernreglene. Eksempler er pleksiglass, tilgjengelighet på hånddesinfeksjon og egne klistremerker på gulvet som oppfordrer til avstand.

Stigen forklarer at de ønsker å gi en god reiseopplevelse i tråd med rettningslinjene for smittevern, og å unngå flere kødannelser ved innsjekk.

– Per i dag er dessverre ikke innsjekksområdet godt nok tilrettelagt for å håndtere så mange passasjerer samtidig. Vi ser på flere muligheter for om vi kan løse dette på en bedre måte fremover, sier Stigen.