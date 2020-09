Surfer drept av hai på populær turiststrand i Australia

Mannen, som var i 50-årene, pådro seg alvorlige skader i beina under angrepet, og ble fraktet i land av medsurfere på den populære stranden Greenmount Beach.

Livet stod ikke til å redde, og mannen ble erklært død på stedet, skriver nyhetsbyrået AP.

Stranden var sikret ved hjelp av hainetting. Nå har myndighetene valgt å midlertidig stenge strendene langs Gold Coast får å kontrollere sikkerheten.

– Dette er en tragedie. Tankene våre er med mannens familie og venner, sier Mark Furner, som er fiskeriminister i Queensland, ifølge Sky News.

Filmet sønnen

Leo Cabral, en lokal surfer, filmet sin 13 år gamle sønn da han plutselig ble oppmerksom på angrepet.

– Jeg konsentrerte meg om å filme sønnen min da jeg plutselig hørte at folk ropte «hai, hai, hai». Jeg zoomet inn på videoen, og da så jeg et brett og at mannen lå i vannet, forteller Cabral til australske 9News.

Surferen forteller at han tenkte med engang på sønnen, som befant seg like ved.

– Det første jeg tenkte var at jeg måtte få sønnen min og vennene hans ut av vannet. Jeg begynte å rope for å få de til å komme seg til stranden, sier han.

Cabral forteller at det raskt brøt ut i panikk på stranden.

– Alle begynte å løpe, og det lå barn gråtende i sanden. Flere stod også bare å så på, og kunne trolig ikke skjønne hva de var vitne til. Det var utrolig trist, sier han.

Uvanlig angrep

I Queensland har 85 strender blitt beskyttet med hainetting siden 1962.

Dette er det andre angrepet som har krevd liv siden netting ble satt opp, ifølge lokale myndigheter.

Hainettene er satt opp parallelt med strendene. De er 186 meter lange og 6 meter høye, noe som betyr at hai kan svømme under nettet eller rundt.

Ifølge AP konkluderte en undersøkelse med at nettene gjør mer skade enn de gjør godt. De gir personer som ferdes på strendene en falsk trygghet, samtidig som de kan skade dyrelivet.