Tufte lanserer drastisk løsning for Tokyo-OL

Olaf Tufte (44) mener øvelsene fra Tokyo-OL kan fordeles over flere steder.

Nå skulle Olaf Tufte vært pensjonert roer, men koronakrisen har utsatt Tokyo-OL til neste år og forlenget karrieren til veteranen.

Det er imidlertid ikke sikkert at OL faktisk kan gå av stabelen neste år.

Nå kommer Olaf Tufte med en alternativ løsning på lekene.

– Skulle man kanskje arrangere OL på forskjellige steder? Altså, friidrett i Monaco og roing og kajakk i Poznan. Få overført litt dårligere kvalitet, men se at det er mulig å skape engasjement med tro, håp og samhold på verdensbasis, sier Olaf Tufte som gjest i TV 2s Tour de France-sending.

– Vi må stå sammen i verden. 14.000 utøvere spiller ingen rolle, men vi kan engasjere og motivere nesten hele verden, er ikke det ganske stort? sier Tufte, som til VG har satt 3. november og avreise på landslagets treningssamling i Portugal for frist på avklaring rundt egen karriere.

Håp og mulighet

Tokyo-OL uten tilskuere har vært lansert som en mulighet. Kong Harald uttalte i NRK-programmet «Karsten og Leif» at han tvilte på at OL ville gå neste år fordi det ikke burde arrangeres uten publikum.

– Det er en evig diskusjon om OL bør holdes i og med at vi er i en pandemi. Skal det gjennomføres uten publikum? Kongen sa at det ødelegger hele den olympiske atmosfæren uten publikum og samvær. Jeg skal ikke motsi kongen, for han er en ganske vis mann, men det eneste som skaper engasjement i verden enn politikk, er idrett, sier Olaf Tufte.

– Etter å ha rundet Netflix fire ganger, finnes det håp og mulighet i å se heltene utøve idretten sin, fortsetter 44-åringen.

– Bra å være passe dum

På spørsmål om hvordan det er å motivere seg på trening når man ikke helt vet når OL og karrierepunktum kommer, svarer Tufte muntert.

– Det er bra å være passe dum når du skal ha mest fokus på å trene.

– Vi var på rekognosering i fjor. Tittet på banen, kjente litt på vannet og så på omstendighetene. Vi gledet oss helt vilt til den turen, sitte i en stor båt med tre sultne, unge gutter som virkelig gledet seg til OL. Så ble det snappet litt foran snuten på oss, sier Tufte.

Tokyo-OL blir de sjuende lekene for Tufte, som har OL-gull i singlesculler fra Athen i 2004 og Beijing i 2008, samt sølv og bronse i dobbeltsculler.

– OL spiller ingen rolle når vi står oppi det vi gjør, men vi har uansett jobbet fire år for å lykkes, og så er det er veldig spesielt år med skal/skal ikke. OL forsvant, men EM ble utsatt med håp om å kunne gjennomføres. Det har vært en jobb å holde folk på tå hev og trene ordentlig gjennom sesongen, sier han.

Tufte skal etter planen ro dobbeltfirer sammen med lagkameratene Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig.