Nakstad: – Derfor er Norge rødt nå

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, gir de store enkeltutbruddene vi har sett dens siste tiden skylden for at Norge nå er å anse som et rødt land.

Tirsdag ble det klart at Norge nå er å anse som et rødt land.

Dette betyr at det er over 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste to ukene. Dette tallet er nå i Norge 20,77 smittede per 100.000 innbygger.

Mye av årsaken til dette, er flere større utbrudd, opplyser assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad til TV 2.

– Det er klart det blir ganske høye smittetall når vi får slike utbrudd som vi har sett i for eksempel Bergen og Fredrikstad i det siste, og det er derfor vi nå er å anse som rødt. Det tar tid å få kontroll på denne typen utbrudd, men ellers i samfunnet er smitten fremdeles lav, sier han.

Vil ikke stenge av

På spørsmål om det kan bli aktuelt å isolere regioner i Norge med mye smitte, er Nakstad klar.

– At vi får status som rødt vil ikke få noe å si for oss innad i Norge, det vil ha mest å si mot andre land, sier han.

Han oppfordrer likevel folk til å tenke seg om og være ekstra forsiktig ved reiser til et område med høyere smitte.

Det er heller ikke slik at Norge nå automatisk er rødt for alle andre land, da flere land opererer med forskjellige grenser. I Finland er grensen på ti smittede per 100.000 innbygger, i Danmark er grensen 40 og i Tyskland 50.

– Norden best

Statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell, uttalte i sommer at han forventer at Sverige vil klare seg bedre gjennom korona-høsten enn Norge.

Dette er ikke nødvendigvis Nakstad enig i.

– Jeg tror Sverige vil klare seg bra, for der er folk flinke til å følge smittevernsrådene og teste seg. Det er derfor vi ser at tallene nå går ned der, men vi gjør mye av det samme som svenskene, og jeg tror vi også vil klare oss bra, sier han.

Han mener Norden nå er regionen i verden som klarer seg best i kampen mot koronaviruset.

– Årsaken er nok blant annet at man i mange deler av verden og Europa har hatt svært strenge tiltak med munnbind, portforbud og lignende lenge nå. Da blir det tiltakstretthet i befolkningen, mens de nordiske landene har balansert dette på en annen måte, sier han.

Bekymrer

Selv om Nakstad understreker at smitten i samfunnet fremdeles er lav, er det noe bekymringsfult med de store smitteutbruddene vi har sett den siste tiden.

I Bergen er over 200 studenter smittet med covid-19, de fleste av dem studerer ved Norges Handelshøyskole. I tillegg er også ti ansatte ved Haukeland universitetssykehus smittet.

I Sarpsborg og Fredrikstad har over 200 personer fått påvist smitte etter feiringen av en muslimsk høytid.

– Vi vet ikke hvordan det blir framover, men vi vet at kommunene jobber godt og at mange testes. Det er vanskelig å si hvorvidt vi vil få flere større utbrudd eller ikke. I Bergen er det for eksempel et spenningsmoment om man får sporet smitten fra Haukeland til utbruddet på Norges Handelshøyskole, sier han.

Bergen kommune har varslet at de vil holde en pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 18 tirsdag.