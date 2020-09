– Det er ikke akseptabelt for oss å tape kamper i Telialigaen

I mandagens runde av Telialigaen Counter Strike fikk vi endelig se et glimt av hva vi er vandt til fra Apeks i det de karret til seg en komfortabel 2-0-seier mot Domino etter en dominerende prestasjon.

Slik endte andre runde av Telialigaen Counter Strike Nordavind DNB 0 - 2 Fact Revolution

Oilers Esport 1 - 1 Bifrost

Stabæk Momentum 2 - 0 Celestial

777 Esports 0 - 2 Foxed gaming

Apeks 2 - 0 Domino esports

Etter forrige ukes uavgjort-resultat mot Momentum var det usikkerhet rundt hvorvidt Apeks hadde mistet gnisten sin, eller om de bare hadde en dårlig dag, hvor sistnevnte ble bekreftet etter et overbevisende resultat i gårsdagens hovedkamp.

– Momentum var veldig påskrudd mot oss forrige uke samtidig som vi leverte veldig langt under det vi forventet. Det er ikke noen tvil om at vi var veldig fokuserte på å ikke la forrige ukes fadese gjenta seg, og det klarte vi heldigvis å unngå, forteller Apeks sin trener Pål «Polly» Kammen.

– Ingen lag som kan true oss

Kampen mot Domino endte med overbevisende seier i Apeks sin favør, og treneren legger ikke skjul på at ukens kamp gikk som forventet til tross for konkurranse på første kart.

Pål «Polly» Kammen (trener) spår en plettfri sesong for laget i de resterende rundene. Foto: Sindre Stien/Good Game

– Kampen var alt i alt ganske grei, vi merket jo at de skyter tilbake når de får muligheten, og de hadde en veldig tydelig kampplan på Overpass. De forsøkte å ta mye risikoer og samle seg på én bombeplass, noe jeg synes var smart, men jeg følte uansett vi hadde god kontroll på begge kart, akkurat som vi skal ha.

Etter ukens hovedkamp har Apeks hentet til seg en midlertidig andreplass på tabellen, men treneren legger ikke skjul på at forventningene er høyere enn som så.

– Om vi leverer noe i nærheten av det vi kan og ikke driter oss ut som i første runde, så skal vi vinne alle de resterende kampene ganske komfortabelt.

På spørsmål om potensielle konkurrenter i sesongens utgave av Telialigaen er det ingen som har klart å skremme fjorårets seierherrer enda.

– Jeg har ikke fått sett så mye av de andre lagene så langt, men det er i utgangspunktet ingen lag som kan true oss nevneverdig. Det kan naturligvis skje at vi snubler og gir bort et kart, men da er det mest sannsynlig en konsekvens av at vi selv roter det til, avslutter Kammen.

Erik «Truth» Hansen Dyrnes har også noen ord om hva som skilte denne rundens prestasjoner fra den litt ustødige starten i forrige uke.

Erik «Truth» Hansen Dyrnes er fornøyd med resultatet mot Domino. Foto: Sindre Stien/Good Game

– Vi begynner endelig å spille skikkelig igjen etter vi nå har hatt en litt dårlig periode der vi surrer og gjør mye småfeil. Planen for resten av sesongen er å vinne alle de resterende kampene med glans. Det er rett og slett ikke akseptabelt for oss å skulle tape flere kamper i Telialigaen denne sesongen, avslutter Dyrnes.

– Bør kunne utfordre topplagene

Domino avslutter ukens runde med like mange poeng som de gikk inn i den med, og ender dermed opp på delt sisteplass på tabellen. Men den tøffe starten er ikke noe Herman «sherman» Rustad lar ødelegge trua på laget.

Herman «sherman» Rustad er skuffet over tap, men går med hodet høyt hevet. Foto: Adrian Bredesen/TV 2

– Dette er den første sesongen i 1. divisjon for alle spillerne på laget, så først og fremst ønsker å vi få erfaring, og bruke denne muligheten til å utvikle oss videre som et lag. Forventningene til sesongen er å holde på plassen ved å vinne mot lag på nedre del av tabellen, og kanskje stjele et par kart fra topplagene også.

Laget som kom ferskt inn i 1. divisjon etter jevnlige opprykk fra de lavere divisjonene er fremdeles selvsikre, og en tøff start på sesongen skal ikke sette en stopper for videreutviklingen av laget, forteller laglederen.

– Noe av det viktigste for oss nå er å fortsette å forbedre oss. Det viktigste i vår utviklingsprosess så langt har vært å finne en balanse mellom individuelt arbeid og lagtrening. Uansett hvor mye innsats man putter inn i treninger, så får man ikke et skikkelig bra lag før man har fem gode individer, noe vi jobber aktivt med nå, avslutter Rustad.

Ekspertenes spillerbørs

– Apeks gjorde som forventet mot Domino og viste klasseforskjell i alle ledd. Domino imponerte til tider med godt lagspill, men var aldri helt i nærheten av å påføre svetteperler på noen av Apeks-spillerne. Marcelious var kampens beste spiller i mine øyne og han viste at han trives i scenarioer hvor han kan jakte etter ofrene sine, forteller TV 2s ekspertkommentator Leon Andor «Landor» Karlsen.