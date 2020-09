Trodde hele tiden at noen forsøkte å lure politiet

OSLO TINGRETT (TV 2): Skuespillerne bak forestillingen «Ways of seeing» sier de mistenkte at noen forsøkte å sverte deres rykte allerede da truslene startet i 2018.

– Jeg så henne tidlig i forestillingen, for i starten av stykket er det lys på publikum. Jeg så at hun filmet, forteller skuespiller Hana Benammar til TV 2.

TILTALT: Laila Anita Bertheussen nektet straffskyld i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten

Hun forteller om da Laila Anita Bertheussen i september 2018 dro med ei venninne for å se forestillingen «Ways of seeing» på Black Box teater på Grünerløkka i Oslo.

Benammar sto på scenen. Forestillingen inneholdt videoklipp med bilder blant annet av Bertheussens hennes samboer Waras bolig på Oslo vest. Det provoserte Bertheussen kraftig.

Mener motivet var å sverte teateret

Underveis i forestillingen laget Bertheussen så mye oppstyr at hun etter hvert måtte forlate teateret. Hun skrev senere en kronikk i VG.

Kort tid etter begynte trusselsituasjonene mot hjemmet hun deler med daværende justiminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Tirsdag begynte rettssaken der Bertheussen er tiltalt for trusler mot demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusselbrev. Hun nektet straffskyld på samtlige av tiltalens åtte punkter.

Påtalemyndigheten i saken mener derimot at Bertheussen står bak flere trusselbrev og skadeverk. Motivet har ifølge aktoratet vært å sverte Black Box, og å lure politiet til å tro at teateret var årsaken til truslene.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Skuespillerne er ikke overrasket over påtalemyindghetens påstand.

– Det har vi mistenkt hele veien. At det er noen som prøver å legge skylda på oss. At noen har forsøkt å fabrikere et mordforsøk for å legge skylden på oss, sier Sara Baban.

Har fått drapstrusler

Baban og kollega Benammar sier til TV 2 at de har følt seg mistenkeliggjort, og at situasjonen har vært svært krevende.

– Jeg har blant annet fått drapstrusler, sier Baban.

– Kan du utdype det?

– Jeg orker ikke akkurat nå, men PST vet det, sier Baban.

Siden trusselsituasjonene mot Wara og Bertheussens bolig begynte i desember 2018 har de måtte tåle å bli sentrum for en opprivende debatt om ytringsfrihet i norsk offentlighet.

Nå er de glade for at politiet har trodd på deres versjon, og at de slipper beskyldninger om tilknytting til truslene.

– Det er en lettelse. Nå, ett og et halvt år senere, kan vi endelig ha denne samtalen. Å lage forestillinger er jobben vår, og jeg mener kunsten er viktig for demokratiet, sier Benammar.